Ce jardin intelligent est le cadeau parfait pour tout amateur de plantes, et Amazon a réduit le prix | La technologie

Amazon vend un produit vraiment original qui, dans de nombreux cas, est le cadeau parfait pour de nombreuses personnes, en particulier les amateurs de jardinage.

Maintenant que nous sommes dans la saison des cadeaux, il est parfois très difficile de trouver quelque chose à offrir à certaines personnes. Un livre est toujours une bonne option, tout comme une plante, bien que si vous cherchez quelque chose d’original, Amazon puisse l’avoir.

On parle d’une jardinière intelligente, d’un jardin à part entière, du Click & Grow Smart Garden que maintenant ce magasin est réduit à seulement 80 euros et que c’est un succès assuré.

Il a un Lumière LED qui s’allume huit heures par jour et facilite grandement la croissance des plantes. Vous pouvez semer ce que vous voulez, bien qu’il soit livré avec plusieurs graines totalement gratuites.

Click & Grow Smart Garden

C’est aussi un produit au design extrêmement minimaliste, en blanc, pour qu’il n’entre pas du tout là où vous voulez le placer.

Il n’a pas de WiFi, donc la façon de contrôler quand le cycle d’éclairage LED est activé ou désactivé dépend du moment où vous branchez cette jardinière, ce qui nécessite une connexion électrique pour fonctionner.

Il existe d’autres gadgets idéaux pour le jardinage, comme ce capteur pour plantes doté du Bluetooth et du WiFi et qui vous alerte lorsque le sol commence à devenir trop sec, ce qui est sans doute le moment d’arroser.

La bonne nouvelle est que ce produit est également en Espagne et est expédié rapidement depuis Amazon, en particulier pour les utilisateurs Prime, et c’est précisément l’un des avantages d’être Prime, que les produits arrivent beaucoup plus rapidement.

