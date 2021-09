Ce jeton DeFi alimenté par Red-Hot Solana ($ SOL) a augmenté de 22000% au cours des sept dernières semaines

in

Solana a été la blockchain L1 la plus en vogue cet été, avec une augmentation de près de 7800% de $ SOL jusqu’à présent en 2021. En raison de l’intérêt suscité par Solana, les projets de l’écosystème Solana ont grandement bénéficié et leurs jetons ont bénéficié d’énormes gains.

Le 1er juin, une startup nommée Saber Labs a annoncé le lancement de StableSwap, qu’elle a présenté comme “le premier teneur de marché automatisé optimisé pour la négociation d’actifs indexés sur Solana”. C’est à cette date que StableSwap a été lancé sur le réseau Mainnet Beta de Solana.

2/ StableSwap est le premier market maker automatisé optimisé pour le trading d’actifs indexés sur Solana. Notre protocole permet aux utilisateurs et aux applications de Solana de négocier efficacement entre des paires d’actifs stables, ainsi que de générer des rendements en fournissant des liquidités à la plate-forme. – Sabre (@Saber_HQ) 1er juin 2021

Dans son premier article de blog, qui a été publié le 1er juin, l’équipe Sabre a mentionné que StableSwap avait “conçu son AMM à partir de zéro sur la base du modèle éprouvé de Curve Finance consistant à échanger efficacement entre des paires d’actifs stables”.

Ils ont ensuite mentionné le rôle qu’ils s’attendaient à ce que ce produit joue à l’avenir une fois que des ponts à chaînes croisées tels que Wormhole seront disponibles :

« Lorsqu’un utilisateur envoie l’USDC depuis Ethereum via Wormhole, il reçoit une version encapsulée de l’USDC (Wormhole USDC) sur Solana. Cependant, pour interagir avec les applications Solana, ils devront probablement passer à la version native Solana de l’USDC.

«Il y a actuellement très peu de liquidités pour basculer entre Wormhole et les versions natives des jetons sur Solana. StableSwap sera le premier point de contact de liquidité pour les ponts inter-chaînes, permettant plus d’activité au sein de l’écosystème Solana.

Une semaine plus tard (le 8 juin), Saber Labs a publié un autre article de blog pour annoncer que SaberSwap avait été renommé Saber :

“Bien que notre objectif principal sur le trading de paires d’actifs stables reste le même, le passage au nom Sabre est une reconnaissance que nous ne voulons pas nous limiter aux StableSwaps – nous voulons nous attaquer aux domaines les plus nécessiteux au sein de l’écosystème crypto. “

Le 13 juillet, l’équipe Sabre a présenté le jeton de protocole Sabre ($SBR), qui, selon elle, était un jeton de gouvernance avec deux cas d’utilisation principaux :

diriger le développement du protocole Sabre « aligner les incitations entre les parties prenantes de Sabre »

L’offre maximale de $ SBR (ou hard cap) est de 10 milliards de jetons, et la distribution des jetons était la suivante :

Réserves minières : 31,42 % Partenariats et écosystème : 25,10 % Équipe et conseillers : 19,58 % Levée de fonds stratégique : 15,48 % Réserve de liquidité : 8,42 %

Depuis son lancement il y a un peu plus de trois mois, Sabre est devenu “le principal échange de pièces stables et d’actifs enveloppés sur Solana”.

Ses bailleurs de fonds incluent Race Capital, Multicoin Capital, Jump Capital, Social Capital (fondé par le milliardaire Chamath Palihapitiya), Solana Foundation, CMS, Divergence Ventures, Reciprocal Ventures, Republic Labs et Coin98 Ventures.

Pour les traders, Sabre offre la possibilité de « négocier des paires stables instantanément avec un faible glissement et des frais minimes » ; pour les fournisseurs de liquidité, son teneur de marché automatisé, qui a été « conçu de manière algorithmique pour éliminer les pertes impermanentes », offre la possibilité de « gagner un rendement sur les frais de transaction, les incitations à la liquidité » ; et pour les développeurs, il agit comme un bloc de construction DeFi qui “peut facilement être intégré dans n’importe quel protocole ou application basé sur Solana”.

Selon les données de CoinGecko, le prix du jeton SBR, qui n’est actuellement disponible que pour les échanges sur les bourses décentralisées Serum et Raydium, est passé au cours des sept dernières semaines de 0,00225782 $ (le plus bas historique du 19 juillet) à 0,500170 $ ( à 10h10 UTC le 6 septembre), ce qui représente un gain de plus de 22 052 %. Au cours des dernières 24 heures, $SBR a augmenté de 69,9%.

Selon Defi Llama, la valeur totale verrouillée de Sabre (en USD) s’élève actuellement à 1,19 milliard de dollars.

