Ce jeu de calamars insensé compte 120 millions de vues sur YouTube en 5 jours

Le plus grand phénomène de streaming de 2021 n’était pas une série Marvel, une émission Star Wars ou même une suite tant attendue. Au contraire, le plus grand phénomène de streaming de l’année a été le thriller sud-coréen brutalement violent Squid Game. La série de jeux de la mort de Hwang Dong-hyuk a battu tous les records de Netflix, avec plus de 1,6 milliard d’heures visionnées au cours de ses 28 premiers jours sur le service. Bridgerton, la prochaine plus grande émission de la bibliothèque Netflix, en a enregistré moins de la moitié avec 625 millions d’heures de visionnage. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que les gens essaient de recréer les jeux de Squid Game dans la vraie vie.

En fait, nous avons écrit sur l’une des compétitions en octobre. Mais c’est vraiment dérisoire par rapport à ce que James Steven Donaldson (alias MrBeast) a mis en place pour sa chaîne YouTube.

Le jeu Squid dans la vidéo de la vie réelle enregistre 120 millions de vues

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas vu l’émission télévisée, Squid Game a impliqué 456 participants en compétition dans une série de jeux simples pour remporter un grand prix de 45,6 milliards de won. Le piège ? Si vous perdez une partie, vous mourez. La récréation de MrBeast est presque identique à la série, à l’exception des enjeux de vie ou de mort. 456 vraies personnes doivent participer à une série de jeux, et une seule repartira avec 456 000 $.

Mardi matin, la vidéo YouTube a recueilli plus de 120 millions de vues. C’est actuellement la 8e vidéo la plus regardée sur la chaîne de MrBeast, mais elle est également en ligne depuis moins d’une semaine. Quand tout est dit et fait, il pourrait s’agir de la plus grande vidéo du créateur jamais réalisée. Et cela aurait certainement du sens, étant donné que MrBeast a déclaré avoir dépensé 3,5 millions de dollars pour produire la vidéo.

Vous pouvez regarder ci-dessous la version maison de Squid Game de MrBeast pour voir qui a remporté le concours :

La polémique autour de la vidéo

Bien sûr, ce ne serait pas Internet s’il n’y avait pas eu de controverse. Dimanche, le créateur de contenu et contributeur de Forbes Jon Youshaei a tweeté que la vidéo YouTube de MrBeast menaçait déjà d’accumuler plus de vues que la série en streaming qu’elle imitait après quelques jours seulement.

« Plus de vues, moins de temps, moins de gardiens », a-t-il écrit. « C’est la promesse de l’économie des créateurs.

En quelques heures, le tweet avait déclenché une tempête sur Twitter. D’innombrables personnes ont commencé à souligner que la seule raison pour laquelle quelqu’un regardait la vidéo de MrBeast était la popularité de l’émission télévisée. Il ne fait aucun doute que MrBeast a un public énorme, mais il y a une raison pour laquelle cette vidéo est en passe de devenir sa plus populaire. C’est parce qu’il a copié une formule gagnante.

Youshaei recevait plus que sa juste part de critiques, alors il a fini par supprimer le tweet. Mais cela soulève des questions intéressantes sur la soi-disant « économie créatrice » et sur la façon dont nous définissons la propriété. Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a rendu compte du voyage de 10 ans qu’il a parcouru pour créer le spectacle. Il a également expliqué à quel point il était stressant d’écrire et de réaliser chaque épisode de la série. Et nous savons que malgré sa popularité record, lui et les acteurs n’ont pas gagné plus d’argent que ce qui leur avait été promis initialement.

Pendant ce temps, un YouTuber dépense quelques semaines et une fraction du budget de l’émission pour la copier scène par scène et en tirer un profit énorme. Au moins Squid Game obtient une saison 2.

Vous pouvez regarder le vrai Squid Game sur Netflix avec un abonnement dès maintenant.