Ce jeu de pixel art sain et zen est tout au sujet du déballage

Déménager, c’est chiant. Cela ressemble au début d’un haïku réfléchi qui parle de changement, mais ce n’est pas le cas, c’est juste une réalité : devoir emballer vos affaires, vos vêtements et vos plantes, et les ranger dans une série de boîtes en carton — dont vous ne semblez jamais en avoir assez – puis tout transporter dans un nouvel endroit où vous ne pouvez jamais vous rappeler où sont conservées les cuillères à café, est un cauchemar.

Sauf qu’il y a un truc vraiment bien : le déballage. Au moins, le premier déballage, dans lequel vous décidez où se trouve la bouilloire et quel placard est pour les casseroles et les poêles, et découvrez qu’il y a un petit casier dans la chambre qui est parfait pour une belle bougie.

C’est l’essence même du déballage. Faire de votre nouvelle maison un foyer est satisfaisant et épanouissant : c’est l’objet de tout cet horrible processus, après tout. Une fois le déballage terminé, vous pouvez poser vos différentes décorations comme bon vous semble, prendre une photo et y ajouter des autocollants. Chaque photo sera placée dans un bel album photo pour commémorer le processus.

Le déballage est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 19,99 $ / 17,99 £ / 19,99 €.

