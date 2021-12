Ce joli concept de buggy tout-terrain EV est arrivé juste à temps pour le week-end

Après avoir regretté le concept rétro EV diabolique (dans le bon sens) de Hyundai, un nouveau véhicule concept est venu voler mon cœur à une entreprise dont je ne peux pas dire que j’aie entendu parler auparavant. C’est le Citroën My Ami Buggy, un petit véhicule alimenté par batterie qui ressemble à une voiture intelligente qui s’est vraiment intéressé à la randonnée, au VTT ou à de nombreuses activités amusantes du week-end (merci à Engadget d’avoir apporté cela dans ma vie).

Citroën affirme dans son communiqué de presse que le buggy est conçu pour être ludique, quelque chose « que chaque enfant de 14 à 77 ans voudrait ajouter à sa liste de Noël », et dit qu’il s’est inspiré des « mondes non automobiles tels que jeux de construction, design industriel et mode. Je peux réellement acheter de la mode – le pneu de secours monté sur le toit rappelle un béret jeté avec désinvolture. Bien que je ne puisse pas non plus m’empêcher de le voir comme une version agrandie de l’un de ces camions utilitaires John Deere Gator.

Il y a tellement de détails amusants – les cages de phares, la barre lumineuse, le rétroviseur qui aurait l’air plus à l’aise sur un vélo… Image : Citroën

Citroën a beaucoup, beaucoup de mots pour décrire le design de la voiture, des paroles lyriques sur les portes en toile zippées amovibles et enroulables, le badge « + » destiné à signifier le caractère EV du buggy, et le schéma de couleurs noir, jaune et kaki destiné à rappeler vous du matériel de camping. Si j’avais le moindre espoir que cette voiture devienne une chose réelle que vous pourriez acheter (comme une sorte de version chic de la Subaru Outback Adventure), je recommanderais peut-être de tout lire – mais vous obtiendrez surtout l’ambiance en regardant la minute- longue bande de démonstration que la société a conçue pour cela.

Le My Ami Buggy est basé sur l’Ami de Citroën, qui est un véhicule électrique axé sur la ville doté d’un moteur de 8 chevaux, d’une vitesse de pointe de 28 MPH et d’une autonomie d’un peu plus de 40 milles, selon Engadget. (Ce véhicule a commencé comme un concept lui-même, alors peut-être qu’il y a de l’espoir que j’aurai un buggy après tout !)

L’Ami semble être fait pour être loué pour de courtes périodes de temps comme un scooter Lime, plutôt que quelque chose avec lequel vous voudriez faire des voyages sur la route ou entreprendre une aventure hors route. Mais si vous faites un concept et appelez ça un buggy, je vais vouloir voir quelqu’un essayer de l’envoyer sur une dune de sable, comme cette vidéo que chaque propriétaire de Subaru montre à ses amis pour prouver qu’ils n’en ont pas besoin ramassage (qui ne pourrait probablement pas monter la colline de toute façon).

Qui sait si cela pourrait réellement le faire, mais c’est amusant de penser à toutes les petites aventures que vous pourriez vivre avec ce genre de chose. Comment feriez-vous pour l’amener au grand air sans faire une douzaine d’arrêts de charge ? C’est le type de question logique qui convient le mieux aux lundis. C’est le week-end – nous rêvons de descendre jusqu’à la rivière avec des tubes gonflables à l’arrière du buggy ou (peut-être plus de saison) d’attacher un sapin de Noël de la taille d’un appartement que nous avons coupé nous-mêmes jusqu’au sommet.

Oh, et PS : pour autant que je sache, le nom My Ami n’est pas un jeu de mots sur Miami. Si vous avez des informations contraires, veuillez me le faire savoir (bien que je pense que je serais probablement confus).