Ce joli concept de voiture électrique VW comprend une console de jeux et un projecteur

Le salon IAA Mobility 2021 se déroule actuellement à Munich, permettant aux constructeurs automobiles mondiaux de présenter en personne leurs derniers produits et concepts.

Volkswagen prend le temps de présenter sa stratégie Accelerate, qui consiste à rendre la mobilité durable et les véhicules plus accessibles aux personnes d’ici 2025.

Une partie de cette feuille de route implique le lancement de plus de véhicules électriques (véhicules électriques, dont le premier sera un modèle ID dans le segment des petites voitures, et pour prévisualiser la voiture, VW a présenté le concept ID.LIFE au salon.

VW affirme que le concept ID.LIFE est la première voiture basée sur le MEB (matrice d’entraînement électrique modulaire) à traction avant.

Il est propulsé par un moteur électrique de 172 kW (environ 230 ch) qui lui permet d’accélérer à 62 mph à partir de l’arrêt en 6,9 secondes. Sa batterie de 57 kWh délivre une autonomie WLTP de 400 km ou environ 249 miles.

La carrosserie du concept est fabriquée à partir de matériaux durables, y compris dans le revêtement transparent, où VW a utilisé des copeaux de bois comme colorant naturel.

Certaines parties du toit et de la partie avant sont fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %, et à l’intérieur, le bois se combine avec ArtVelours Eco dans le tableau de bord, les sièges arrière et les garnitures de porte. Les pneus de la voiture sont en partie fabriqués à partir de bio-huile, de caoutchouc naturel et de balles de riz.

Des caméras et un système d’affichage ont remplacé les rétroviseurs intérieurs et extérieurs traditionnels, et les conducteurs contrôlent diverses fonctions du véhicule à l’aide d’un pavé tactile sur le volant de style étrier.

Jeu sur

VW affirme que l’ID.LIFE est un “compagnon fiable pour les expériences numériques de toutes sortes”.

Ici, cela signifie que l’intérieur de la voiture comprend une console de jeu et un projecteur, avec un écran qui s’étend jusqu’au tableau de bord.

Une alimentation 230 volts/16 ampères est à bord pour fournir du jus pour d’autres appareils. Les sièges de la voiture sont conçus pour accueillir la fonctionnalité du salon multimédia, car les sièges avant et arrière peuvent être rabattus complètement à plat, ce qui permet des sièges de cinéma ou même un lit de deux mètres de long.

Volkswagen prévoit de lancer la voiture en 2025 avec un prix qui commence autour de 20 000 € (environ 23 700 $ / 17 000 £). A titre de comparaison, l’ID.3 de la marque, qui est actuellement son VE le moins cher, démarre à un peu plus de 35 000 € / 29 635 £ (environ 41 000 $).