Ce joueur de la NBA a obtenu un rebond en attachant sa chaussure

Mes amis et moi avons un débat en cours depuis des années : si vous jouiez des minutes significatives dans un match NBA, pourriez-vous enregistrer une seule statistique ? Les chiffres d’affaires et les fautes ne comptent pas, bien sûr. Tout le reste fera l’affaire.

J’ai toujours été déchiré sur le moyen le plus simple d’entrer dans le score de la boîte. Obtenir une passe décisive semble assez facile – il suffit de lancer le ballon à un coéquipier qui frappe un coup dur – mais seulement si vous pouvez réellement faire une passe contre des défenseurs de la NBA aux longs bras à un homme en position de but.

Vous pourriez peut-être faire une bonne affaire en étant au bon endroit au bon moment. Peut-être que vous pourriez frapper un tir grand ouvert, en supposant que la défense adverse vous trompe pour doubler quelqu’un d’autre. Je dirais qu’il y a zéro pour cent de chance que je puisse obtenir un bloc, mais peut-être que quelqu’un qui mesure 6 pieds ou plus croit en lui-même plus que moi.

Ma réponse à cela a toujours été un rebond. Il y a tellement de longs rebonds dans le match d’aujourd’hui compte tenu de tous les tirs à trois points effectués, et parfois le ballon rebondit simplement vers vous. Pour que cela se produise réellement, il faudrait que cela se passe comme la recrue des Clippers de Los Angeles, Brandon Boston Jr., a obtenu celui-ci.

La NBA nous donne toujours quelque chose de nouveau. Je ne peux pas dire que j’ai déjà vu quelque chose comme ça avant.

Il y a un an, Boston Jr. avait du mal à traverser sa saison unique au Kentucky. Initialement projeté comme un choix potentiel parmi les cinq premiers, Boston a glissé au deuxième tour où les Clippers l’ont récupéré. Il a déjà connu de grands moments cette saison, comme marquer 46 points dans un match de la G League et perdre 27 points contre les Celtics de Boston après avoir été convoqué plus tôt ce mois-ci. Avec Paul George absent pendant un certain temps à cause d’une blessure au coude, Boston est sur le point d’avoir une opportunité encore plus grande.

Obtenir un rebond tout en attachant ses chaussures doit cependant être l’un des moments les plus mémorables de sa saison recrue. C’est la seule façon pour moi d’obtenir un rebond.