Image : HanDcapableSean

Nous ne savons pas pour vous, mais nous trouvons fantastique que nous vivions dans un monde où avoir un handicap ne signifie pas que vous ne pouvez pas vraiment exceller – et dans le cas de HanDcapableSean, il joue très bien à des jeux vidéo brutalement difficiles en utilisant son menton .

Sean se concentre sur le jeu rétro et il a terminé des titres très difficiles – dans de nombreux cas sans perdre la vie – tels que Actrice 2, Castlevania, Castlevania 3, Zelda 2, Contra, Ninja Gaiden, Super Mario Bros : niveaux perdus et l’ensemble Pays de Donkey Kong Série, entre autres. Plus récemment, Sean a réussi à terminer Teenage Mutant Ninja Turtles sur la NES sans mourir une seule fois. Utiliser son menton !

À l’aide d’un contrôleur et d’un logiciel spécialement adaptés qui lui permettent de remapper les entrées du contrôleur (pas totalement différent du contrôleur Hori Flex), la quête de Sean pour terminer des jeux vidéo incroyablement difficiles peut être suivie sur Twitch. Nous vous recommandons fortement de regarder sa chaîne et de montrer votre soutien, car les talents de ce type sont carrément incroyables.

Mon menton l’a fait. Je viens de battre Teenage Mutant Ninja Turtles [NES] Immortel en utilisant mon CHIN. Pas une tortue n’a été capturée ! Le menton gagne toujours !https://t.co/tUXBSQng8W pic.twitter.com/zQDD9T5FRY – HanDcapableSean (@HanDcapableSean) 19 décembre 2021