Ce jour dans l’histoire – 06 novembre

Événements historiques notables qui se sont produits le 6 novembre

1986

L’accord armes contre otages de Reagan avec l’Iran révélé

[1945

Premier atterrissage d’un jet sur un porte-avions alors qu’un FR-1 Fireball atterrit sur l’USS Wake Island

1917

La révolution bolchevique prend le pouvoir à Petrograd, en Russie.

1861

Jefferson Davis élu président des États confédérés d’Amérique

1860

Le républicain Abraham Lincoln élu président des États-Unis

