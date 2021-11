Ce jour dans l’histoire – 11 novembre

Événements historiques notables qui se sont produits le 11 novembre :

1987

Le juge Anthony Kennedy nommé à la Cour suprême des États-Unis

1930

Albert Einstein et Leo Szilard ont obtenu un brevet pour le réfrigérateur Einstein

1926

Les États-Unis passent à un système d’autoroutes numérotées dans lequel les autoroutes nord-sud reçoivent des désignateurs impairs et les autoroutes est-ouest reçoivent des numéros pairs La route 66 des États-Unis établie de Chicago, Illinois à Santa Monica, Californie, s’étendant sur 2 448 milles

1921

Le président Warren Harding consacre la tombe du soldat inconnu au cimetière d’Arlington

1918

La Première Guerre mondiale se termine par la signature d’un accord de cessez-le-feu à Compiègne, en France. Ce jour, officiellement connu sous le nom de jour de l’armistice, n’est pas le jour des anciens combattants.

1620

Marflower Compact signé par Pilgrims at Cape Cod

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.