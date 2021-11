Ce jour dans l’histoire – 15 novembre

Événements historiques notables qui se sont produits le 15 novembre :

1988

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) déclare que la Palestine est un État indépendant.

1920

La Ligue des Nations tient sa réunion inaugurale à Genève

1966

La capsule Gemini 12 a éclaboussé avec James Lovell et « Buzz » Aldrin à son bord après 4 jours en orbite réussis.

1904

Le roi Gillette brevète la lame de rasoir Gillette

1864

Le général William T. Sherman entame « March to the Sea », une campagne qui s’est terminée par la prise de Savannah le 21 décembre.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.