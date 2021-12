Ce jour dans l’histoire du baseball, un métier infâme

Autrefois, les hivers du baseball étaient réchauffés par de gros échanges, pas par des signatures d’agents libres qui n’existaient pas encore. Plusieurs grands métiers s’échauffent pendant l’hiver 1971-72.

L’un d’eux – le plus tristement célèbre – a été consommé ce jour-là dans l’histoire du baseball. Le 10 décembre 1971, les Mets de New York distribuent Nolan Ryan aux California Angels pour Jim Fregosi. Les Mets ont également lancé Leroy Stanton, Don Rose et Frank Estrada.

Stanton à lui seul produirait plus pour les Angels (et par la suite) que Fregosi ne l’a fait pour les Mets (et par la suite). Mais le commerce est tristement célèbre parce que Ryan est devenu l’un des lanceurs les plus dominants des années 1970 et 1980. En fait, il était encore fort en 1991 (12-6 avec une MPM de 2,91 et 203 retraits au bâton en seulement 173 manches). À ce moment-là, Fregosi avait 13 ans de retrait du jeu.

Les Mets, bien sûr, ne savaient pas en 1971 que Ryan aurait une carrière aussi exceptionnelle. Lors de ses quatre saisons complètes avec le club, il s’était flatté de tromper, comme disent les Britanniques. Son record de victoires-défaites était un 29-38 peu impressionnant.

Cependant, Ryan avait affiché des MPM inférieures à 4,00 au cours des quatre saisons et retirait près d’un frappeur par manche lorsque ce ratio était élite, voire historique. De plus, le développement de Ryan avait été entravé par son engagement dans la Réserve de l’Armée qui venait de s’achever, ce qui perturbait chaque saison, lui faisant parfois passer plus d’une semaine entre les départs.

Plus important encore, Ryan n’avait pas encore 25 ans lorsque les Mets l’ont échangé. Ainsi, Ryan était très susceptible de devenir un lanceur partant de qualité pendant une décennie, avec une chance réaliste de devenir une star.

Qu’est-ce que les Mets obtenaient en Jim Fregosi ? Un arrêt-court de calibre all-star, mais qui montrait des signes de devenir simplement moyen.

Fregosi était élite de 1964 à 1967. Il a lutté en 1968, mais a rebondi en 1969 et 1970. En 1971, cependant, il a lutté à nouveau, ne battant que .233 avec un pourcentage sur la base de .317 et une moyenne de slugging de seulement .326.

Fregosi n’avait encore que 29 ans lorsque les Angels l’ont échangé aux Mets. Cependant, il avait beaucoup de kilométrage sur lui, ayant déjà joué dix saisons complètes et environ 1 550 matchs, presque tous à la position physiquement exigeante d’arrêt-court. De plus, comme Fregosi l’a admis plus tard, il profitait de «la belle vie» plutôt que de rester en forme.

Les Mets avaient déjà Bud Harrelson à l’arrêt-court. Leur plan était de déplacer Fregosi au troisième but, où l’équipe avait un trou. En théorie, c’était un bon plan, mais pas assez bon pour justifier l’échange d’un lanceur avec un grand bras et des réalisations décentes qui était sur le point d’atteindre son apogée.

Dans la pratique, le commerce était un désastre. Les statistiques clés de Fregosi en 1972 étaient presque identiques à celles qu’il avait publiées l’année précédente – cette fois à une position où une production plus offensive est attendue. L’année suivante, alors qu’il ne pouvait que fournir plus de la même chose, les Mets ont vendu Fregosi aux Texas Rangers à la mi-saison.

Au cours des deux mêmes années – 1972 et 73 – Ryan a remporté un total de 40 matchs pour les Angels, un club de moins de 0,500 au cours des deux années. Il en a remporté 22 la saison suivante, soit un peu moins d’un tiers du total des victoires des Angels. Au cours des trois années, il a affiché une MPM inférieure à 3,00. Dans les trois, il a mené la ligue au niveau des retraits au bâton (mais aussi des marches).

L’échange aurait facilement pu mieux fonctionner pour New York qu’il ne l’a fait. Fregosi aurait bien pu donner aux Mets quelques années productives. Mais il n’y a pas de défense du commerce, et ce n’était pas au moment où il s’est produit. Au fur et à mesure que les choses se sont déroulées, l’accord est l’un des pires de l’histoire du baseball.

Nolan Ryan n’était que l’un des nombreux joueurs de calibre du Temple de la renommée échangés pendant l’intersaison 1971-72. Plus tôt en décembre, les Orioles de Baltimore ont distribué Frank Robinson (avec Pete Richert) aux Dodgers de LA pour Doyle Alexander et trois autres espoirs, dont aucun n’a réussi.

Robinson a donné aux Dodgers une saison médiocre avant de passer aux Angels pour qui il a eu deux bonnes années. Alexander a été un lanceur moyen à Baltimore pendant quatre saisons et demie, mais a poursuivi sa longue et fructueuse carrière. Finalement, il serait échangé contre un autre futur membre du Temple de la renommée, John Smoltz.

Le même jour que le commerce Frank Robinson, les Dodgers ont fait ce qui s’est avéré être un commerce plus important. Ils ont envoyé Dick Allen aux White Sox de Chicago pour Tommy John. (Je soupçonne que l’acquisition de Robinson était un effort pour remplacer la batte d’Allen.)

Ni Allen ni John ne font partie du Hall of Fame. Mais Allen mérite sans doute de l’être. Je comprends qu’il a manqué d’une voix lors du scrutin de cette année. Et John a remporté 288 matchs des ligues majeures.

C’est un accord qui a aidé les deux équipes, mais à des moments différents. Allen était le MVP de la Ligue américaine en 1972. Presque à lui seul, il a gardé les White Sox dans la course AL West.

John a bien lancé en 1972, mais a vraiment marqué le pas lors des saisons victorieuses des Dodgers en 1977 et 1978. Il a obtenu un total de 37-17 au cours de ces saisons. Il serait encore meilleur, 43-18, les deux prochaines saisons avec les Yankees de New York.

Le 29 novembre, deux futurs membres du Temple de la renommée ont été négociés séparément. L’un des métiers était capital. Les Astros de Houston ont échangé Joe Morgan, Denis Menke, Jack Billingham, Cesar Geronimo et Ed Armbrister aux Reds de Cincinnati contre Tommy Helms, Lee May et Jimmy Stewart.

Helms et May étaient de bons joueurs à Cincinnati et continueraient d’être bons après l’échange. En effet, May a enregistré en moyenne 27 circuits et 96 points produits au cours de ses trois années avec les Astros.

Mais Morgan était déjà une star à Houston – une célébrité obscurcie par les manières grossières dont les performances étaient mesurées à l’époque – et il porterait les choses à un autre niveau à Cincinnati. En fait, il a été le joueur de l’année des ligues majeures de baseball en 1975 et 1976, les saisons de championnat de Cincinnati.

Au cours de ces saisons de championnat, Cesar Geronimo était un voltigeur de centre Gold Glove et Jack Billingham faisait partie de la rotation de départ.

L’autre gros contrat du 29 novembre était un échange de lanceurs partants de premier ordre. Les Giants de San Francisco ont envoyé le futur membre du Temple de la renommée Gaylord Perry à Cleveland en échange de « Sudden » Sam McDowell.

À 33 ans, Perry avait quatre ans de plus que McDowell. Cependant, Perry avait beaucoup plus dans le réservoir. Il a remporté le prix AL Cy Young en 1972 avec 24 victoires et une MPM de 1,92, et a continué à être un lanceur partant raisonnablement efficace jusqu’au début des années 1980.

McDowell n’a remporté que 10 matchs en 1972 et seulement 15 au cours des trois saisons suivantes. Il a été terminé en 1976.

Pour résumer, dans une période d’environ deux semaines en 1971, les White Sox ont acquis le MVP AL 1972 et les Indiens ont obtenu le vainqueur 1972 AL Cy Young. Les Reds ont acquis le joueur de l’année 1975 et 1975, tandis que les Angels ont remporté le lanceur de l’année 1977 du Sporting News AL et le leader de tous les temps du baseball en retraits au bâton (par près de 900 bouffées). Et les Dodgers ont choisi un joueur qui avait remporté deux MVP, un dans chaque ligue.

L’agence libre moderne est amusante pour les fans, du moins pour ceux dont les équipes font sensation. Cependant, les transactions sont plus intéressantes car contrairement aux signatures d’agents libres, elles sont souvent une affaire à somme nulle.

Les fans peuvent surmonter une mauvaise signature d’agent libre. Cependant, il a probablement fallu une décennie aux fans des Giants pour surmonter l’accord Perry-McDowell et encore plus longtemps aux fans des Mets pour mettre le commerce Fregosi-Ryan derrière eux.

Il y a peut-être encore des fans des Mets d’un certain âge qui considèrent le 10 décembre 1971 comme un jour d’infamie.