Ce jour-là… Brock Lesnar a remporté son premier combat à l’UFC

Brock Lesnar est une star du catch professionnel mondial – pour ceux qui ne le suivent pas en ce moment, on parle de son retour à la WWE (sans oublier qu’il change de décor et signe avec AEW) – mais aussi des arts martiaux mixtes. Il a atteint le sommet des combats au cours de sa carrière à l’UFC; pendant près de deux ans (2008-2010), il a été champion du monde des poids lourds de cette société. Aujourd’hui marque 13 ans depuis qu’il a remporté sa première victoire dans le même.

Le 9 août 2008, “The Beast Incarnate” a battu Heath Herring par décision unanime à l’UFC 87. Avant d’analyser un peu comment s’est déroulée son aventure dans la cage, voyons ce triomphe avant de décrocher le titre.

Tout d’abord, nous devons préciser qu’il s’agissait du troisième combat de Brock Lesnar en MMA. Il avait fait ses débuts le 2 juin 2007 en gagnant par TKO en une minute et neuf secondes contre Min-Soo Kim au Dynamite !! LES USAGES. Le 2 février 2008, il a fait ses débuts à l’UFC en perdant contre Frank Mir. par capitulation en une minute et demie à l’UFC 81.

Ce n’était pas un bon début dans l’organisation mais il se rattraperait en remportant le combat que nous avons vu plus tôt. Plus tard il enchaînera une séquence de quatre victoires : le 15 novembre 2008 a terminé Randy Couture au deuxième tour par TKO pour remporter le titre mondial des poids lourds. Il défendra avec succès le titre contre Frank Mir lui-même le 11 juillet 2009 à l’UFC 100 par TKO au deuxième tour. Et il le referait le 3 juillet 2010 contre Shane Carwin en se rendant également au deuxième tour de l’UFC 116. À ce moment-là, Brock Lesnar était déjà une grande star mondiale du sport.

Mais trois mois plus tard, le 23 octobre 2010, à l’UFC 121, tomberait à Cain Velásquez par TKO au premier tour, perdant le championnat. Et l’année suivante, le 30 décembre 2011, il perdrait à nouveau face à Alistair Overeem avec le même résultat. Après cette défaite, “The Beast Incarnate” s’est retiré des arts martiaux mixtes. Mais pas définitivement, car le 9 juillet 2019, il est revenu affronter Mark Hunt à l’UFC 200. Il a initialement remporté une décision unanime, mais a été inversé pour “aucun résultat” lorsque Lesnar a été testé positif pour dopage. Alors oui, j’ai dit au revoir pour toujours.

