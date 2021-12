Ce jour-là En 1989 : Alfredo di Stefano devient le seul joueur à avoir remporté le Super Ballon D’or

Le Super Ballon D’or, récompense décernée une seule fois par France Football, a été remis ce jour-là en 1989.

Le prix devait commémorer le 30e anniversaire de France Football Magazine.

Bien entendu, le prix a été décerné à un homme qui était alors largement reconnu comme le plus grand joueur à avoir jamais joué à ce jeu : Alfredo di Stefano. L’Argentin a battu Johan Cruyff et Michel Platini. Seuls les joueurs européens ont été pris en compte pour le prix, et Di Stefano faisait partie des candidats en raison de sa nationalité espagnole.

Plus tard en 1995, Diego Maradona a remporté ce qu’on appelle un Golden Ballon D’or, qui a également reconnu les non-européens.

Di Stefano reste le seul joueur à avoir remporté le Super Ballon D’or. La légende du Real Madrid, bien sûr, a également remporté le Ballon D’or à deux reprises : en 1957 et 1959.

Il n’y a aucune indication réelle que France Football rapportera ce prix, mais il serait intéressant de voir qui gagnerait s’il le remettait à quelqu’un pour ses réalisations après 1989.