Le 7 mai 2006, Zinedine Zidane s’est porté candidat au Real Madrid pour la toute dernière fois de sa carrière, et le Bernabeu était rempli de bannières dédiées à Zidane. Zidane, l’homme de l’heure, a marqué deux buts contre Villarreal dans un match nul 3 à 3 et a quitté le terrain en larmes – ayant le rare luxe de se retirer en tant que légende du Real Madrid (quelque chose que même Iker Casillas, Raul Gonzalez, Alfredo di Stefano et Fernando Hierro n’ont pas pu le faire).

Extrait d’un article paru dans The Independent en 2009:

L’homme, que même la légende du Real Madrid Alfredo di Stefano appelle «le Maestro», a joué pour la dernière fois devant ses fans adorateurs à domicile alors que le Real poussait pour assurer la deuxième place derrière Barcelone en Liga. Les choses ont commencé comme prévu lorsque, à 21 minutes, Julio Baptista a mis le Real Madrid en tête. Robinho a traversé de la gauche, la tête de coussin de Raul a lancé le Brésilien et a fracassé son tir dans le toit du filet. La foule était prête à marquer Zidane, exprimant même sa désapprobation à David Beckham lorsqu’il s’est aligné pour prendre un coup franc dans le territoire potentiel de Zidane. Mais Villarreal a égalisé contre le cours du jeu à la demi-heure. Michel Salgado n’a pas réussi à dégager un corner en le dirigeant contre Alvaro Mejia qui a fait passer le ballon devant son propre gardien. Huit minutes plus tard, les choses étaient allées de mal en pis pour l’équipe locale lorsque Diego Forlan est devenu pooper du parti, écrasant un tir de 25 verges devant Casillas pour mettre Villarreal devant. L’ancien attaquant de Manchester United a presque réussi trois buts juste avant la mi-temps. Après la pause est venu le moment que tout le monde à l’intérieur du Bernabeu attendait – un but de Zidane. Ce n’était pas le meilleur du Français, mais avec une tête apprivoisée derrière le but d’un centre de Beckham, il avait 82000 en ravissements. Le délire s’est transformé en effroi quelques minutes plus tard lorsque le défenseur Sergio Ramos a été expulsé pour avoir bloqué un tir avec sa main et que Forlan a marqué son deuxième et le troisième de Villarreal sur place. Alors que Zidane a terminé sa carrière au Real avec trois saisons sans trophées, cela aurait été dur s’il avait également renfloué avec une défaite, et d’un autre croisement parfait de Beckham, Baptista a gagné un point au Real.

Retiens tes larmes, je te défie: