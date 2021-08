Ce jour-là: le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions l’année dernière

C’était une nuit claire le 23 août. Le 24, si vous le mettez à l’heure coréenne, là où je regardais. Ce n’est pas facile de se lever à 4 heures du matin, mais heureusement, je n’ai pas eu à subir cela, car je ne dormais pas du tout. Je suis resté éveillé jusqu’au coup d’envoi. Je ne pouvais pas dormir, j’étais trop nerveux. C’était ma toute première finale de Ligue des champions en tant que fan du Bayern. Après sept ans d’attente, nous étions de nouveau en finale. Le Paris Saint-Germain était notre adversaire. Un triple était en jeu. Nous devions gagner.

Je me souviens avoir vu cette formation et avoir fait une légère double prise, car Kingsley Coman avait remplacé Ivan Perišić, qui avait commencé les trois derniers matchs consécutifs de Ligue des champions contre Chelsea, Barcelone et Lyon. Dieu sait à quoi pensait Hansi Flick à l’époque, mais bon, c’était un ailier pour un ailier, ce n’était pas un changement spécial, non?

Comme j’avais tort.

Les papillons dans mon estomac se sont transformés en guêpes urticantes alors que le coup d’envoi se rapprochait de plus en plus. À ce stade, je voulais juste en finir avec tout ça. Mon corps a pleuré pour dormir, mais ses cris ont été noyés par le son assourdissant de mon cœur battant.

Et enfin, nous avons démarré. C’etait maintenant ou jamais.

Je ne me souviens pas que la première mi-temps ait été aussi mouvementée, pour être tout à fait honnête. Tout ce dont je me souviens, c’est du double arrêt de classe mondiale de Manuel Neuer contre Neymar et de Robert Lewandowski frappant le poteau de Keylor Navas. Bien sûr, il y a eu l’énorme bévue de David Alaba dans notre boîte, mais Kylian Mbappe a raté sa chance en tirant directement sur Neuer. Peut-être que Dame Chance était déjà de notre côté à ce moment-là ?

La mi-temps allait et venait, le score vierge ne faisant pas grand-chose pour me calmer les nerfs.

Le début de la seconde mi-temps n’a pas été aussi mouvementé. Le point culminant a été lorsque Serge Gnabry et Neymar se sont affrontés, mais d’autres joueurs se sont impliqués plus qu’eux. Probablement naturel, compte tenu de ce qu’il y avait en jeu. Sinon, le match est resté tendu.

Et à l’heure, c’est finalement arrivé.

Joshua Kimmich a reçu le ballon au bord de la surface et a fouetté dans un somptueux centre. Le destin voulait que ce soit le démarreur surprise Coman, un natif de Paris rien de moins, qui l’ait rencontré et l’ait dirigé devant un Navas impuissant. 1-0.

Je n’ai pas trop célébré cet objectif, cependant. Tout ce que j’ai fait, c’est d’émettre un « oui » silencieux. et serrer les poings. Le match était loin d’être terminé et je n’avais pas prévu de jubilation prématurée avant le coup de sifflet final.

Le jeu est devenu plus vivant par la suite. Mon cœur a chuté à plusieurs reprises, en particulier lorsque le tir de Marquinhos a été bloqué par la jambe droite de Neuer, et lorsque l’effort à bout portant de Mbappe a été à nouveau sauvé par Neuer, puis par le drapeau de hors-jeu.

Mais plus aucun but n’est venu, et le temps d’arrêt a frappé. Cinq minutes? Vraiment? Pourquoi tant ?

J’étais à genoux, fixant intensément mon écran, priant pour que l’arbitre siffle. Mon cœur battait plus vite qu’un train express.

Un dernier effort gigantesque de Paris a vu Neymar filer, perdre son marqueur et tirer un tir enroulé à travers le but … seulement pour qu’il passe inoffensivement le poteau pour un coup de pied de but. J’ai poussé un immense soupir de soulagement et j’ai redémarré mon cœur.

Cinq minutes et onze secondes s’écoulèrent. J’ai désespérément gesticulé vers mon poignet, malgré l’absence évidente de montre-bracelet. Pourquoi le jeu n’était-il pas encore terminé ?

Mais juste au moment où je pensais que le PSG avait utilisé ses sommes titanesques pour autre chose que des joueurs, le coup de sifflet a retenti.

Le Bayern Munich était champion d’Europe. Nous avions gagné.

Mes poings frappaient l’air. Toute la pression, les nerfs et les émotions que j’avais refoulés à l’intérieur de moi ont été drainés dans un long rugissement de plaisir. Il était environ 6 heures du matin, alors j’ai probablement rendu les voisins vraiment fous, mais je m’en fichais. Des larmes flamboyantes me piquaient les yeux alors que je m’effondrais sur le sol de bonheur.

Même si je n’avais pas dormi depuis des lustres, je ne me sentais pas du tout fatigué. L’adrénaline pure qui m’avait alimenté au cours des deux dernières heures brûlait toujours comme la flamme éternelle. Sur les innombrables titres que j’ai vus gagner par mon équipe en sept ans, aucun n’a frappé aussi fort que celui-ci. Mon tout premier titre en Ligue des champions en tant que fan du Bayern. Pendant des années, je nous avais vu faiblir obstacle après obstacle pour de multiples raisons. Cette fois, nous étions enfin arrivés au bout.

Alors que le capitaine Neuer explosait de bonheur et hissait la Coupe d’Europe haut dans le ciel de Lisbonne, j’ai souri comme je n’avais jamais souri auparavant. C’était un sentiment de pure joie, un sentiment qui pouvait être remplacé par peu d’autres.

Un an plus tard, je repense à ce jour avec de bons souvenirs, en espérant que le jour reviendra où nous soulèverons à nouveau ce trophée tant convoité. Quand cela arrivera-t-il et qui sera la personne qui la soulèvera ? Seul le temps nous le dira.