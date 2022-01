Ce journal de 1922 a essayé de deviner à quoi ressemblerait la technologie en 2022, et a réussi | Vie

Le 7 mai 1922, l’écrivain WL George spéculait sur les avancées technologiques dans un siècle, en 2022. Il avait presque tout compris !

Dans 1922Il y a cent ans, le monde était très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Pour ses citoyens, ses avancées technologiques étaient le chemin de fer, les lignes fixes, les voitures, les gramophones, les avions ou le cinéma.

Le journal Le New York Herald essayé de faire quelque chose de très courant dans la presse : prédire à quoi ressemblerait le monde dans 100 ans.

Il est surprenant de découvrir comment l’écrivain George WL est capable d’anticiper un grand nombre de technologies que nous utilisons aujourd’hui, avec une grande précision.

Dans son article, il commence à spéculer sur le transport « les vols commerciaux seront courants. Vous pouvez voyager de New York à Londres en 12 heures. » En fait, aujourd’hui, ce vol dure environ 7 heures.

Il prédit alors que les chevaux ne seront plus sur les routes, et que la plupart des gens, ainsi que les biens de consommation, ils ne voyageront plus en train, mais en voitures et camions.

Un autre sujet auquel il consacre son temps est aux câbles: « les gens de l’année 2022 ne verront pas un seul câble dans le ciel. »

C’était une préoccupation logique il y a un siècle, car Les câbles téléphoniques et télégraphiques pendaient des bâtiments. A New York, ils ont presque couvert le ciel :

Il prédit que « le télégraphe sans fil et les téléphones sans fil se feront avec le fil », bien qu’il soit en avance sur notre temps en disant que « même l’électricité voyagera dans l’air ». Pour le moment, uniquement dans les chargeurs sans fil …

George WL spécule aussi avec la fin des réserves de charbon et de pétrole, quelque chose qui n’est pas arrivé.

Il arrive que s’il y a une pénurie de ces sources, « l’énergie sera obtenue à partir des marées, du soleil et d’une certaine énergie rayonnée, telle que l’énergie atomique ». Étrangement, ne mentionne pas le vent, l’une des principales sources d’énergie de notre temps.

Une réflexion très curieuse a à voir avec le cinéma. En 1922, les films étaient muets et en noir et blanc. Le premier film parlant n’est sorti qu’en 1927.

L’écrivain prédit que « les personnages à l’écran ne bougeront pas seulement, mais auront des couleurs naturelles et leurs voix originales ». Et il anticipe : « Cela va complètement changer la donne, car les actrices de 2022 devront non seulement savoir sourire, mais aussi parler. »

Augura aussi la fin de la servitude, qui en 1922 était presque un esclavage déguisé.

Les femmes de ménage, et le service, « seront une profession de 7 heures par jour. Les femmes du service seront payées avec un salaire professionnel, elles porteront leurs propres vêtements, elles les appelleront » mademoiselle » et elles auront leurs propres syndicats et droits ».

Il mentionne également que « la fumée de charbon va disparaître dans les maisons, remplacée par l’électricité. Même la fumée de tabac ».

Mais il est trop tôt. Il prédit que la nourriture « sera prise en 4 comprimés » et que les villes « seront couvertes d’une verrière qui les rendra indépendantes de la météo, les protégeant de l’hiver ».

Une autre pensée que c’est presque une description de la réalité: « En 2022, les femmes auront abandonné l’idée que leur seule fonction est de produire des enfants de sexe masculin. La plupart auront leur propre carrière et beaucoup atteindront le Congrès, les tribunaux et peut-être la présidence. »

Mais, prévient-elle : « Je ne pense pas que les femmes aient atteint l’égalité avec les hommes. Une féministe prudente comme moi se rend compte que ces choses vont lentement et ne peuvent pas être effacées en un siècle, plus de 30 000 ans d’esclavage. »

Malheureusement, il a fait une erreur dans une prédiction que les habitants de 2022 voudraient que ce soit vrai : « Très peu de gens travailleront plus de 7 heures par jour, s’ils arrivent du tout. » La réalité est à l’opposé : le télétravail et la précarité de l’emploi, a allongé la journée de travail même au-delà de 8 heures…

Vous pouvez lire l’article complet sur le site Web de la Bibliothèque du Congrès.