Ce journaliste de l’OAN est l’une des principales raisons pour lesquelles Trump pense qu’il sera réintégré en tant que président .

Il est extrêmement dangereux d’avoir un théoricien du complot à la tête d’une fraction significative des Amériques qui sont eux-mêmes devenus des théoriciens du complot. La paranoïa normale de Donald Trump a naturellement conduit à une paranoïa sur qui veut l’avoir et pourquoi. Les réponses les plus réconfortantes – à Trump – ne sont pas : « Eh bien, Joe Biden était là pour vous avoir en obtenant plus de votes. »

Non, les réponses que veut Trump impliquent la “preuve” que d’énormes cargos ont récupéré des milliers de conteneurs, bourrés de votes Biden, qui ont ensuite été déchargés et volés à travers le pays, puis largués d’avions avec des parachutes dans des tunnels souterrains secrètement contrôlés par Hillary et Obama, puis livrés aux circonscriptions par des immigrants illégaux.

Ce n’est peut-être pas si mal. Mais nous ne sommes même pas à six mois du 20 janvier, il reste encore beaucoup de temps à Trump pour affiner ses théories du complot pour mieux correspondre à son récit. Pendant ce temps, Trump a des experts de son côté pour l’aider. La journaliste théoricienne du complot de l’OAN, Christina Bobb, conseille apparemment Trump sur les théories du complot particulières qui sont chaudes. Que l’un d’entre eux croit réellement aux théories ou croit simplement qu’elles sonnent bien, c’est à chacun de deviner.

Mais selon le New York Times, Bobb est la femme avec les réponses dont Trump a besoin :

Certains de ses collaborateurs ne sont pas impatients de discuter avec lui de ses théories du complot et aimeraient le voir défendre un programme prospectif qui pourrait aider les républicains en 2022. Les gens de son entourage plaisantent en disant que le plus haut conseiller de l’ancien chef de la monde libre est Christina Bobb, correspondante du réseau d’information d’extrême droite, éternellement pro-Trump One America News Network, qu’il consulte régulièrement pour obtenir des informations sur l’audit des élections en Arizona.

Pourquoi a-t-il besoin d’informations sur l’audit de l’Arizona ?? Le résultat de l’audit ne fait aucun doute. La seule chose qui fait doute, c’est… Quand ils annonceront leurs découvertes et le raisonnement derrière les divergences quand ils le déclareront vainqueur. Ces théories du complot impliquent des informations dont Trump a désespérément besoin. Il exigera que les autres États fassent passer leurs audits.

Pourtant, tout cela est tout simplement fou et encore – comme nous continuons de le répéter – très dangereux. Au moment où l’Arizona déclarera Trump le « vrai gagnant », les États s’aligneront pour faire de même, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin, tous contrôlés par les législatures républicaines. Cela ne conduira pas à la réintégration de Trump. Mais cela le conduira à se déclarer vainqueur avéré. Cela lui permettra d’exiger sa réintégration même si c’est impossible. Cela entraînera une augmentation des menaces de violence lorsqu’il n’est pas réintégré. Et, évidemment, ce ne sera qu’un renforcement supplémentaire pour les MAGA de ne jamais faire confiance à une élection qu’ils ne gagnent pas.

C’est, bien sûr, fou. Mais c’est aussi beaucoup plus rusé et dangereux qu’il n’y paraît au premier abord.

