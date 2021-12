Ce joyau hilarant et sous-estimé de Netflix vient de revenir pour la saison 4

Netflix produit tellement de nouveaux contenus originaux chaque année qu’il est devenu impossible de tout suivre. Nous faisons de notre mieux, mais même en lisant et en écrivant sur Netflix chaque semaine, nous manquons toujours d’émissions et de films qui ont une base de fans massive. L’une de ces émissions est Aggretsuko, qui est revenue pour sa quatrième saison avec dix nouveaux épisodes le jeudi 16 janvier.

C’est l’une des séries animées les plus anciennes sur Netflix. Si vous cherchez un anime dans lequel vous plonger, vous n’en trouverez pas beaucoup plus abordables ou universellement aimés que celui-ci. Chaque saison ne compte que dix épisodes et les épisodes ne durent que 15 minutes chacun.

La saison 4 d’Aggretsuko est désormais diffusée sur Netflix

Voici le synopsis officiel de l’anime original Aggretsuko du site multimédia de Netflix :

Aggretsuko, de la marque mondiale de style de vie Sanrio, est devenue un succès mondial depuis ses débuts sur Netflix en tant que courte série d’animation originale en 2018. Frustré par son travail de bureau ingrat, le panda roux de 25 ans fait face à ses luttes quotidiennes en hurlant. karaoké heavy metal après le travail.

Si le nom Sanrio vous semble familier, c’est parce que c’est la même entreprise derrière Hello Kitty. Inutile de dire que ce groupe sait comment faire une créature anthropomorphe adorable, adorable et à fourrure. Retsuko le panda roux fait clairement l’affaire, et les trois premières saisons ont chacune des notes de 100% sur Rotten Tomatoes. Voici le consensus des critiques pour la première saison, qui a débuté en 2018 :

Uniquement sombre pour une propriété de Sanrio, Aggretsuko équilibre la satire mordante d’entreprise avec des personnages adorables et une comédie absurde pour créer un ajout surprenant et perspicace au monde de l’animation.

D’autres anime sur Netflix à découvrir

Si vous commencez tout juste votre voyage dans l’anime, Netflix est depuis longtemps l’un des meilleurs services de streaming pour les exportations japonaises. Vous recherchez des classiques méga-populaires qui ont des centaines d’épisodes disponibles ? Naruto et One Piece devraient certainement être en haut de votre liste. Naruto est une série d’action-aventure sur un jeune ninja qui rêve de devenir le chef de son village. Et One Piece, qui a récemment diffusé son 1000e épisode, parle d’un équipage de pirates à la recherche du trésor ultime.

Si vous voulez une aventure plus légère dans la même veine qu’Aggretsuko, essayez The Disastrous Life of Saiki K.. C’est une comédie de lycée, mais le personnage principal – Saiki Kasuo – se trouve justement avoir des capacités psychiques très puissantes. Ceci, bien sûr, laisse de la place à des dizaines d’épisodes de détournements. C’est l’un de mes préférés, et même si l’anime n’est pas votre truc, il y a beaucoup de plaisir à avoir ici.