Ce jus anti-inflammatoire prévient une multitude de maladies, selon un médecin, et est très facile à préparer | La vie

Ces dernières années, la relation entre l’inflammation et une multitude de maladies a été découverte. Ce jus vous aide à les prévenir.

L’inflammation est un terme médical qui désigne la réponse immunitaire du corps pour cicatriser les plaies ou combattre les virus et les bactéries.

Une petite inflammation est une réponse naturelle de notre corps, et elle peut être bénéfique pour guérir. Le problème c’est quand quand cette réponse inflammatoire ne disparaît pas, et cela devient chronique.

Ces dernières années, de nombreuses enquêtes ont associé l’inflammation à de nombreuses maladies cardiovasculaires et à l’arthrite. Comment peut-on le combattre ?

Selon le prestigieux docteur expert en médecine naturelle Josh Axe, l’un des moyens de combattre l’inflammation est de prendre des aliments anti-inflammatoires.

Pour augmenter l’effet de ces aliments, ils doivent être mélangés dans un jus anti-inflammatoire.

A seulement 114 calories, sans matières grasses, 28 grammes de glucides, 5,5 grammes de fibres et 16 grammes de sucre (provenant du fruit lui-même).

Mais le plus important : Il contient des vitamines K, A, C, potassium, fer, calcium, magnésium, zinc et acide folique.

On pense qu’il réduit l’inconfort de l’arthrite et, comme un puissant anti-inflammatoire général. De plus, les ingrédients ont été choisis pour qu’il ait un goût agréable, et puisse être consommé sans effort.

Il est idéal pour prendre au petit-déjeuner ou entre les repas, car il nourrit et rassasie également.

Ce sont les ingrédients pour préparer ce jus anti-inflammatoire:

1 tasse d’ananas Demi pomme verte 4 branches de céleri Demi concombre 1 tasse d’épinards 1 citron 1 pincée de gingembre

C’est aussi simple que de mettre tous les ingrédients dans un presse-agrumes, pour obtenir le jus.

Comme toutes les boissons à base de fruits, il faut le consommer immédiatement.

Si vous vous habituez à sa saveur, vous pouvez le prendre comme petit-déjeuner, comme collation ou pour calmer votre faim entre les repas. ET les bienfaits anti-inflammatoires sont très importants. Oserez-vous l’essayer?