Ce kit de bras robotique époustouflant sur Amazon peut écrire, imprimer en 3D et tirer au laser

Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de réaliser le rêve et d’avoir des assistants robots comme les Jetsons. Je parle de robots qui peuvent s’attaquer à tout et à tout ce que nous leur lançons. Cela dit, il existe déjà des robots assez impressionnants pour répondre à nos attentes. Personnellement, j’ai trois types de robots sur lesquels je m’appuie pour effectuer les tâches ménagères dans et autour de ma maison. Mais une chose que je n’ai pas, c’est un kit de bras robotique d’Amazon. Après avoir vérifié le Rotrics Dexarm, cependant, cela pourrait bientôt changer.

Dexarm Maker – Bras de robot de bureau tout-en-un par Rotrics – Imprimante 3D, graveur laser, découpe laser… Prix : 899,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout d’abord, j’ai plusieurs aspirateurs robots, un pour chaque étage de ma maison. Il y a tellement de grands modèles là-bas, mais j’utilise personnellement le Ecovacs Deebot N8 Pro+ et le Deebot Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI car ce sont des modèles géniaux avec beaucoup de puissance et d’excellentes fonctionnalités. Plus important encore, ils se vident lorsqu’ils ont fini de passer l’aspirateur afin que je puisse les ignorer complètement pendant des mois à la fois. Si vous voulez quelque chose de similaire qui ne coûte pas autant, le Roomba i3+ et QI de requin sont tous deux à prix réduit en ce moment sur Amazon.

Le kit de bras robotique le plus populaire sur Amazon

Ensuite, j’ai un Robot tondeuse WORX WR140 Landroid M qui prend soin de mon jardin pour que je n’aie pas à le faire. La tonte est certainement une douleur dans les fesses. Donc, ce petit gadget est probablement l’un de mes appareils intelligents préférés que je possède. Ensuite, en plus de cela, un ajout récent à mon arsenal de robots est le Robot de désherbage de jardin Tertill. C’est vrai… Je n’ai plus à me soucier du désherbage car le Tertill le fait pour moi. De plus, il fonctionne à l’énergie solaire et n’a donc jamais besoin d’être rechargé !

Ce sont tous des gadgets géniaux en effet, et je ne peux pas imaginer la vie sans aucun d’entre eux à ce stade. Mais il y a un autre gadget robotique sur lequel j’ai eu un œil récemment. Et ce n’est qu’une question de temps avant que je cède et que j’en obtienne un. ça s’appelle le Bras robotique de bureau tout-en-un Rotrics Dexarm, et j’en ai sérieusement besoin d’un dans ma vie.

Ouais… c’est un Bras robotique!

Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ce robot cool

Cet appareil fou se trouve sur votre bureau et selon le modèle que vous obtenez, il peut gérer toutes sortes de tâches. Oui, il peut saisir des objets et les retenir pour servir d’assistant en quelque sorte. Mais les autres fonctions sont BEAUCOUP plus cool. Ce petit chiot peut écrire, il peut dessiner, il peut imprimer en 3D du plastique ou du bois, et il peut même tirer un laser qui vous permet de graver au laser tout ce que vous voulez. À quel point cela est cool?!

Regardez cette vidéo pour le voir en action :

Les modèle d’entrée de gamme se vend 799,99 $ et ne comprend que le module de support, mais Amazon propose actuellement un coupon que vous pouvez couper pour baisser le prix à 719,96 $. Ensuite, il y a le Fabricant Dexarm version fournie avec le module de support, un module d’imprimante 3D et un module de gravure laser pour 899,99 $. Et enfin, le Dexarm Luxe Le modèle comprend tous ces modules ainsi qu’un « softgripper » pneumatique et un module à ventouse pneumatique pour 999,99 $. Ou, vous pouvez essayer quelque chose de similaire sans avoir à faire un investissement aussi important. Vérifiez Bras robotique programmable xArm 6DOF pour seulement 199,99 $.

Faits rapides de Rotrics Dexarm

Le Rotrics Dexarm est un bras robotisé tout-en-un polyvalent qui peut tout faire Les modules disponibles vous permettent d’écrire, de dessiner des images, d’imprimer en 3D des objets en plastique ou en bois, et même de graver au laser. déplacez-les et tenez-les pour vous Un logiciel interactif facile à utiliser vous permet de contrôler le Dexarm depuis votre ordinateur et de donner vie à vos idées en quelques clics

