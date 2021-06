Ce lave-linge LG peut être programmé pour économiser sur la facture d’électricité et est en vente pour 309 euros | La technologie

in

Une machine à laver programmable est exactement ce dont vous avez besoin pour économiser sur votre facture d’électricité, et maintenant vous pouvez en avoir une de LG en vente pour seulement 309 euros.

Le 1er juin, la nouvelle facture d’électricité en trois tranches horaires avec des tarifs différenciés est entrée en vigueur, et depuis nous essayons tous de mettre la machine à laver en heures creuses pour économiser le plus possible à la fin du mois.

Si vous ne voulez pas vous lever tôt ou vous coucher tard pour effectuer cette tâche, la meilleure chose à faire est d’acheter une machine à laver programmable. Et ne pensez pas que s’en procurer un coûte très cher : Si vous profitez de cette offre Red Friday de Media Markt, vous pouvez prendre une machine à laver LG avec Bluetooth et application mobile pour seulement 309 euros.

Son prix habituel est de 399 euros, ce qu’il coûte actuellement dans d’autres magasins, dont El Corte Inglés. Par conséquent, grâce à cette promotion Vous pouvez l’acheter 90 euros moins cher.

Ce lave-linge programmable LG avec bluetooth et application mobile est en vente au prix de 309 euros

Le modèle proposé est le LG F4J3TN3W, un lave-linge à chargement frontal de 8 kg à 1 400 tr/min qui vous offre quelques-uns des avantages les plus intéressants pour un peu plus de 300 euros.

L’une des caractéristiques exceptionnelles de cette machine à laver est que Il peut être contrôlé via Bluetooth via l’application ThinQ de LG. Grâce à cela, vous avez la possibilité de programmer le nettoyage de vos vêtements pour profiter de la section la moins chère et économiser sur la facture d’électricité.

Il dispose de 10 programmes, dont un rapide qui se lave en seulement 30 minutes. De plus, vous avez la possibilité de télécharger d’autres programmes via son application mobile. Et pour assurer son bon fonctionnement dispose d’un système d’autodiagnostic intelligent qui transmet tout incident à votre téléphone.

La machine à laver est un investissement important dans n’importe quelle maison. Ce rapport est né avec l’idée d’aider à comprendre ce qu’il faut demander aujourd’hui et quel est le modèle qui convient le mieux aux besoins de chaque foyer.

Une autre caractéristique intéressante est qu’elle vous permet ajouter du linge pendant le cycle de lavage au cas où vous auriez oublié de les saisir. Et grâce à sa technologie 6 Motion Direct Drive, les vêtements sont impeccables grâce à la combinaison de six mouvements de tambour.

Une fois votre commande passée, Media Markt l’enverra à votre domicile dans les 24 à 48 heures. Si vous souhaitez économiser sur les frais de livraison, vous avez également la possibilité de sélectionner l’option de retrait en magasin.

