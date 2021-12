Ce lave-linge manuel n’a pas besoin d’électricité et est parfait si vous vivez seul | La technologie

L’une des tâches quotidiennes que nous devons effectuer chaque semaine est de laver les vêtements, ce qui prend souvent beaucoup de temps dans un appareil qui nécessite un investissement économique important, surtout si vous êtes une personne seule ou même si votre maison est petite.

Heureusement, la technologie a avancé et même des machines à laver manuelles portables sont maintenant vendues, conçues pour que nous puissions les emporter directement dans la caravane ou dans le coffre de la voiture, ou même pour les petites maisons où nous ne voulons pas occuper un endroit particulier. chambre avec un appareil aussi grand que cher.

Ainsi, cette machine à laver manuelle de voyage portable d’une capacité de 2 kilos peut maintenant être obtenue sur Amazon pour seulement 59,90 euros, un de ces cadeaux que personne n’attendra sûrement et que vous pourriez faire pour ce Noël, idéal pour les petites maisons ou pour les ménages où vit une seule personne.

Cette mini machine à laver manuelle d’une capacité jusqu’à 2 kilos est à seulement 59,90 euros

Quoi qu’il en soit, la grande chose à propos de cette mini machine à laver portable est que aucune connexion électrique requise, et en plus de laver les vêtements, il est également utilisé pour laver les légumes et que nous pouvons placer dans n’importe quel endroit de notre maison et même l’emmener en voyage.

Cette machine à laver a une conception 2 en 1, une configuration turbo, et en plus de laver, grâce à sa forme de panier, on peut même l’utiliser comme dispositif de rangement.

Il a également une très petite taille, précisément 35 cm de large et 34 cm de haut, il n’y aura donc aucun endroit dans votre maison qui puisse y résister.