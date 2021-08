Ce leader du marché s’attend à ce qu’Ethereum ait un “ratio prix-bénéfice d’environ…” ⋆ Crypto new media

in

La comparaison d’Ethereum avec Bitcoin a vu les partisans des deux communautés débattre du sujet chaque fois que l’un ou l’autre des actifs est témoin d’un développement technologique ou d’une flambée des prix. Avec Bitcoin et Ethereum gagnant de plus en plus d’intérêt institutionnel, les investisseurs traditionnels ont changé d’avis sur l’écosystème crypto, au cours de ce cycle haussier.

Kevin O’Leary (alias “Mr. Wonderful” dans la série télévisée ABC “Shark Tank”) a récemment expliqué pourquoi il était encore plus optimiste à propos d’Ethereum que de Bitcoin. Il a principalement attribué cela à la mise en ligne d’EIP-1559 sur le réseau de l’ETH.

Dans une vidéo récente, il a parlé du plus grand altcoin du marché et de ses récents développements.

M. Wonderful parle de #ethereum #EIP1559 et #EIP3675 (la fusion) et d’Ethereum devenant un flux de trésorerie positif et https://t.co/VLOOtk2Wyu pic.twitter.com/lzTNCq1rtU — Taras.eth | Taras Bobrovytsky (@TarasBob) 9 août 2021

Dans cette vidéo, O’Leary a fait l’éloge de EIP-1559 (mise à jour). Il a dit:

« Cela a introduit un changement très important dans la théorie de la politique monétaire. Les frais que les utilisateurs paient pour envoyer des transactions vont aux mineurs, mais après cette amélioration, les frais seront brûlés à la place… En combinant cela avec EIP-3675, qui bascule le réseau en preuve de participation, […] Ethereum deviendra déflationniste.

Il a ensuite comparé BTC avec ETH. Il ajouta:

« Si Bitcoin est une monnaie saine en raison du plafond d’approvisionnement de 21 millions de dollars, [Ethereum] c’est de l’argent pour les ultrasons parce qu’il n’y a pas de plancher d’approvisionnement.

La star de télé-réalité a conclu la vidéo en disant :

«Ethereum va être (l’une des) seules blockchains qui génèrent des bénéfices et devraient avoir un ratio cours/bénéfice (P/E) d’environ 15 à 20 fois…. bien mieux que certaines entreprises technologiques.

Cela fait presque une semaine que la proposition d’amélioration très attendue d’Ethereum EIP-1559 a été publiée. Environ 21 600 Ether ont été brûlés jusqu’à présent. En plus de cela, la transition complète du réseau vers un consensus de preuve de participation devrait avoir lieu au début de l’année prochaine, c’est-à-dire au premier trimestre de 2022.