Ce lecteur d’ebook Kobo Nia est la meilleure alternative au Kindle d’Amazon et aussi moins cher | La technologie

Le lecteur de livre électronique Kobo Nia a un écran de 6″ et est l’une des meilleures alternatives au Kindle d’Amazon.

Quant aux lecteurs de livres électroniques, il y a peu à dire, les Kindle d’Amazon sont généralement les plus recommandés pour leur prix et leurs fonctions, en plus d’avoir accès à un magasin avec des millions de livres que vous pouvez acheter ou vous abonner pour les lire tous pour un prix fixe. .

Mais il existe des alternatives au Kindle d’Amazon. A titre d’exemple ce Kobonia, un lecteur de 6 pouces et léger pour pouvoir lire la nuit qui est désormais en vente pour seulement 79,99 euros chez MediaMarkt.

Ce lecteur d’ebook dispose d’un écran tactile rétroéclairé, ainsi que d’une capacité de plus de 6 000 livres et d’une batterie pouvant durer des semaines avec une seule charge.

Alors qu’un Kindle d’Amazon coûte normalement près de 90 euros, ce Kobo Nia bénéficie d’une remise de 20 euros qui le laisse en dessous du prix de l’option Amazon.

Ce lecteur a un Écran tactile e-ink de 6 pouces avec rétroéclairage pour que vous puissiez lire même la nuit. C’est beaucoup plus confortable que de lire sur un écran de mobile ou de tablette car cela fatigue moins les yeux.

Possède une capacité de 8 Go ça donne pour beaucoup de livres. Vous pouvez stocker jusqu’à 6 000 livres à l’intérieur et disposer de l’une des bibliothèques les plus complètes dans un appareil pesant à peine plus de 240 grammes.

L’un des détails les plus intéressants est qu’il accepte les livres électroniques de toutes sortes, tels que EPUB, EPUB3, PDF et MOBI. Il peut également lire les images JPEG, GIF, TIFF, BMP, les fichiers texte TXT, HTML et RTF ou les fichiers compressés utilisés dans les romans graphiques CBZ et CBR.

Il est également disponible à la FNAC, mais dans ce magasin il a son prix normal de 99,99 euros.

Mais sans aucun doute la meilleure offre se trouve chez MediaMarkt où vous l’emportez chez vous pour 79,99 euros avec la livraison gratuite ou avec la possibilité de le récupérer gratuitement dans l’un de ses magasins.

Si vous voulez commencer à lire tous ces livres exceptionnels que vous avez promis de lire cette année, vous avez encore le temps et vous pouvez le faire dans un appareil bon marché et durable qui vous donnera des années d’utilisation avec des milliers et des milliers de livres à portée de main.

