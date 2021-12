Ce lecteur d’ebook Kobo prend en charge le format EPUB et est tout aussi bon marché que le Kindle | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Kobo Nia a baissé de prix dans plusieurs magasins, un modèle de liseuse ebook avec un écran rétro-éclairé et un design assez similaire au Kindle.

Force est de constater qu’Amazon a longtemps dominé le secteur de l’ebook, tant dans la vente de livres dans ce format que dans les lecteurs nécessaires pour les lire, même s’il ne manque pas de concurrence.

L’une des entreprises qui lui tient tête est Rakuten avec ses Kobo, qui de temps en temps sont à son niveau en terme de prix, comme en ce moment, et c’est que le Kobo Nia est réduit à seulement 79,99 euros chez Amazon et aussi chez Worten.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures liseuses d’ebook de 2021 en rapport qualité/prix, car elle possède un écran de 7 pouces avec lumière, parfait pour dormir la nuit. De plus, il a également compatibilité avec le format epub, le plus populaire de tous et absent du répertoire Kindle.

Ce lecteur d’ebook dispose d’un écran tactile rétroéclairé, ainsi que d’une capacité de plus de 6 000 livres et d’une batterie pouvant durer des semaines avec une seule charge.

Que vous achetiez vos livres dans la boutique Rakuten ou que vous les transfériez simplement dans la mémoire de l’appareil, vous pouvez les lire sans problème et sans avoir besoin d’utiliser des astuces ou des programmes d’aucune sorte, comme cela se produit dans le Kindle.

Avec ses 8 Go de stockage, il a pour 6 000 livres au total, quantité pratiquement inaccessible et qui garantit que vous n’aurez jamais à effacer un document de sa mémoire.

Comme pour pratiquement tous les appareils de cette classe, il a une autonomie de plusieurs semaines, selon la façon dont vous l’utilisez, ce n’est donc pas un aspect dont vous devez vous soucier, surtout même si vous êtes un lecteur passionné.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il y a certains lecteurs dont le prix est plus élevé et qui incluent certains extras, comme un écran plus grand ou un design ergonomique avec une « poignée » pour améliorer la prise en main, même si comme on dit ils sont généralement beaucoup plus chers que les modèles de base comme le Kobo Nia ou le Kindle, qui est actuellement en vente à 75 euros.

Si vous l’achetez sur Amazon Espagne, la livraison est gratuite, même si elle est beaucoup plus rapide si vous avez un compte Amazon Prime. La livraison express est précisément l’un des avantages de Prime pour les abonnés, même pour ceux qui sont dans le mois d’essai gratuit.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.