Ce LEGO Mario « grandeur nature » non officiel peut être le vôtre pour, euh, 900 $

Image: Bricker Builds

Grâce au partenariat continu entre Nintendo et LEGO, LEGO Mario est désormais une chose réelle qui existe – vous pouvez toujours en commander un et tout ! – mais cela n’empêche pas les autres de partager leurs propres créations, y compris cette version gigantesque de notre plombier moustachu préféré.

Bricker Builds, un groupe de designers et d’artistes basé à Atlanta, en Géorgie, propose un design personnalisé de Mario (et un champignon Power-Up) pour votre considération. Les versions ne sont pas approuvées par Nintendo; au lieu de cela, ils sont essentiellement vendus comme un gros lot de briques LEGO officielles qui se combinent pour créer des personnages populaires, et les instructions sont incluses avec votre achat.

Ce LEGO Mario non officiel nécessite près de 5 000 briques à construire et est décrit comme ” grandeur nature “, ce qui dans ce cas correspond en fait à ” plus de 2 pieds de haut “. Bricker Builds déclare que « si vous achetez les briques par notre intermédiaire, vous obtiendrez de toutes nouvelles briques LEGO officielles fournies par Canada First Bricks, le fournisseur de briques tiers le plus important et le plus fiable en Amérique du Nord ».

Comme notre titre l’a déjà révélé, cette chose n’est pas bon marché. Mario coûte 899 $ USD, tandis que le champignon Power-Up vous coûtera 175 $; vous pouvez utiliser le code ‘PowerUp21’ lorsque vous achetez les deux ensemble pour recevoir 75 $ de réduction.

Alors, qu’en penses-tu ? Un Mario de deux pieds transformerait-il votre salon ? Avez-vous une copie ridiculement valorisée de Super Mario 64 qui traîne et qui pourrait générer les fonds nécessaires ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.