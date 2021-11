Ce Lenovo Flex 3 à 160 $ ​​est la seule offre Chromebook dont votre enfant a besoin

Chaque Black Friday, un raz-de-marée d’offres Chromebook s’abat pour pétrifier les parents à la recherche d’un ordinateur portable durable et abordable pour que leurs enfants puissent l’utiliser pour leurs devoirs. Les Chromebooks sont connus pour leur valeur, mais autour des nombreuses remises du Black Friday, il peut être difficile de trier un Chromebook actuel réellement en vente parmi les Chromebooks de 3 à 4 ans qui ont bénéficié de la même « remise » pour le les deux derniers vendredis noirs.

Eh bien, voici le Chromebook que vous devez acheter pour votre enfant : le Lenovo Flex 3. Il s’agit d’une version mise à jour du Chromebook Lenovo C330, l’un des Chromebooks les plus populaires de ces dernières années. Vous obtenez une construction solide et durable sans le caoutchouc noir terne ou les centaines supplémentaires d’un Chromebook édition éducation tout en obtenant les mêmes performances fiables et la même batterie longue durée.

Lenovo Chromebook Flex 5 (économisez 160 $ ​​sur Amazon)



Besoin d’un Chromebook adapté aux enfants qui ne veut tout simplement pas s’arrêter ? Le Lenovo Flex 3 n’est peut-être pas l’ordinateur portable le plus puissant du quartier, mais il l’a là où ça compte : un bon clavier pour les devoirs, un écran tactile pour une interaction plus facile avec les applications et les jeux, et suffisamment de batterie pour tenir une journée d’école complète et plus encore .

160 $ ​​sur Amazon

Alors que de nombreux Chromebooks dans l’espace inférieur à 200 $ ne sont pas tactiles, le Lenovo Flex 3 est un Chromebook à écran tactile. Je suis depuis longtemps un ardent partisan des meilleurs Chromebooks étudiants dotés d’un écran tactile, en particulier pour cette nouvelle génération qui a grandi autour des téléphones et tablettes à écran tactile. Pouvoir toucher l’écran pendant les jeux éducatifs ou lorsque vous recherchez quelque chose en ligne peut faciliter la tâche des jeunes enfants qui ne sont pas habitués à une interface souris/clavier ; il leur permet de se replier sur ce qui leur est familier tout en s’adaptant à un environnement de système d’exploitation de bureau.

Oui, les bordures autour de l’écran vous sembleront énormes par rapport à d’autres ordinateurs portables, mais gardez à l’esprit le facteur de forme 2 en 1. Vous pouvez retourner le Flex 3 et le transformer en une tablette de 11,6 pouces, mais il fait encore mieux : vous pouvez replier le clavier vers l’arrière et vers le bas pour servir de support tout en utilisant le mode tablette, éliminant ainsi le besoin de tenir la tablette. ou tendez le cou en le regardant à plat sur le bureau. (La posture est importante, les enfants !)

Best Buy propose une version du Flex 3 à 149 $ en gris arctique), mais cette version n’a pas de port HDMI et ne dispose que de 32 Go de stockage. Bien que le port HDMI ne devrait pas être un problème pour la plupart des enfants, il facilite le branchement du Chromebook sur un moniteur ou un projecteur secondaire pour présenter un projet à l’école – ou s’ils brisent l’écran et doivent toujours être utilisés. le Flex 3 avec un moniteur externe jusqu’à ce que les parents puissent trouver un remplaçant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.