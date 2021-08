Ce Lenovo IdeaPad 5 avec i7 + 16 Go de RAM bénéficie d’une remise de 100 euros et a de la puissance pour tout | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui, les obligations et les loisirs sont plus mélangés que jamais. Ou peut-être cherchez-vous un PC pour toute la famille. Cet ordinateur portable peut tout gérer.

Étudier, travailler, jouer, regarder des séries, des vidéos et des réseaux sociaux… Un bon ordinateur portable doit pouvoir tout faire, et c’est ce que cela propose excellent ordinateur portable d’une grande marque, avec un matériel exceptionnel et à un prix très bas.

Vous pouvez obtenir le Lenovo IdeaPad 5 avec processeur i7 de 11e génération et 16 Go de RAM avec une remise de plus de 100 euros, il descend à seulement 698,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Lenovo est la marque la plus importante (et la plus vendue) d’ordinateurs portables, vous avez donc la garantie d’un ordinateur portable avec un boîtier en métal de qualité supérieure, un design élégant et matériel très bien équilibré.

Cet ordinateur portable est pratiquement parfait pour les professionnels, avec l’un des meilleurs i7 du moment, 16 Go de RAM et Intel Iris Xe Graphics, également à un prix abordable.

Il a une généreuse Écran de 15,6 pouces avec résolution Full HD, avec une luminosité de 250 nits et un revêtement antireflet.

Intègre le Processeur Intel Core i7-1165G7, l’un des plus puissants du marché, avec 4 cœurs et 8 threads avec une vitesse allant jusqu’à 4,7 GHz. Il est bien accompagné d’une généreuse 16 Go de RAM.

Le GPU graphique intégré est l’Intel Iris Xe Graphics. Ce n’est donc pas un PC Gaming, mais vous pouvez parfaitement jouer aux principaux jeux avec une bonne qualité graphique et de bonnes performances.

C’est le PC parfait pour travailler, étudier, monter des vidéos, regarder des séries et des films ou utiliser plusieurs applications en même temps, grâce à son puissant processeur multicœur et ses 16 Go de RAM.

Cela a aussi 512 Go d’espace de stockage SSD M.2 ultra-rapide, de sorte que toutes vos applications se chargeront instantanément. Comprend une connexion WiFi, 3 ports USB 3.0 et une sortie HDMI pour le connecter à un moniteur ou à un téléviseur.

Cela a aussi haut-parleurs avec Dolby Audio, port USB Type C pour une charge rapide et lecteur de carte SD.

Il dispose d’une webcam et d’un microphone pour les appels vidéo, et la caméra peut être physiquement recouverte d’un onglet.

Un ordinateur portable haut de gamme à un prix très attractif.

Vous pouvez obtenir le Lenovo IdeaPad 5 avec processeur i7 de 11e génération et 16 Go de RAM avec une remise de plus de 100 euros, il descend à seulement 698,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

