Ce LG Smart TV est géant et bénéficie désormais d’une réduction de 100 €: il mesure 65 “et est vendu par Amazon | Technologie

Le téléviseur intelligent LG 65UN71006LB est le premier téléviseur intelligent 4K doté d’une intelligence artificielle et est prêt à vous permettre de profiter de votre contenu préféré avec la meilleure qualité du marché.

En ces temps, avoir une Smart TV devient plus une nécessité qu’un caprice. Il est vrai qu’il existe Chromecast et d’autres alternatives pour transformer un téléviseur traditionnel en un téléviseur intelligent, mais la meilleure chose à faire est de tout avoir dans un seul appareil sans avoir besoin d’une aide extérieure.

Si vous souhaitez passer à la 4K avec une Smart TV, c’est l’un des meilleurs que vous puissiez acheter: une Smart TV 4K de LG qui prétend être le premier à intégrer l’intelligence artificielle et avec des fonctionnalités qui éliminent votre hoquet. Et combien ça coûte? Seulement 649 euros sur Amazon, un très bon prix pour une si bonne Smart TV 4K.

Téléviseur intelligent LG de 65 po

Le prix d’origine de cette smart TV était de 779 euros, donc avec cette remise de près de 20% vous économisez 130 euros et vous obtenez l’un des meilleurs téléviseurs intelligents du marché en ce moment, et à un excellent prix!

Cette Smart TV est idéale pour regarder des films, des séries, du sport ou jouer à des jeux vidéo, car a une résolution 4K Excellent. En outre, prend en charge l’intelligence artificielle et dispose d’un panneau IPS avec jusqu’à 178 ° de vision, pour que vous ne manquiez aucun détail à cause de la lumière du soleil.

Il dispose d’un écran de 65 pouces et est compatible avec HDR10 et HLG, vous profiterez donc d’une expérience de cinéma maison authentique, en regardant tous vos contenus préférés avec un détail qui n’égale presque pas le monde réel.

Fonctionne avec un processeur Quad Core 4K qui supprime le bruit de la vidéo et crée des couleurs et des contrastes plus vifs. Les images basse résolution sont améliorées pour être reproduites avec une qualité aussi proche que possible de 4K.

Aussi comprend le mode réalisateur. Avec ce mode, le processeur désactive automatiquement l’interpolation de mouvement pour un effet de film complet. Et avec sa technologie HGIG, il adapte les graphismes de chaque jeu vidéo pour satisfaire les besoins des joueurs les plus exigeants.

Comprend un son Ultra Surround avec une expérience surround 20 W puissance, système d’exploitation SmartTV webOS 5.0 avec LG ThinQ AI et est compatible avec Alexa et Google Assistant. En ce qui concerne la connectivité, vous disposez de HDMI 2.0, USB 2.0, Bluetooth 5.0, RJ45 LAN et WiFi.

Bref, une incroyable smart TV, surtout pour le prix que vous allez payer: seulement 649 euros. Et rappelez-vous que si vous avez Amazon Prime ou Prime Student, vous pourrez le recevoir le plus rapidement possible grâce à une expédition rapide et sans frais supplémentaires.

