Ce liquide fera que votre pare-brise repoussera la pluie et il est également étonnamment bon marché sur Amazon | Moteur

Maintenant que l’automne approche et que les pluies se multiplient, il est peut-être temps de prendre des mesures pour améliorer la visibilité au volant.

L’été tire à sa fin. Il fait déjà nuit plus tôt et le temps n’est pas si chaud, même si nous avons sûrement encore quelques semaines de chaleur. Cependant, comme nous devons déjà affronter quelques pluies, et certaines d’entre elles importantes, avoir un hydrofuge pour le pare-brise est une bonne option. ET rien de mieux que ce liquide lave glace.

C’est lui Liquide Rain-X, qui est aujourd’hui l’une des marques de référence en matière d’hydrofuges pour verre. Sa technologie hydrophobe laisse une couche qui repousse l’eau sur le pare-brise lorsque nous l’utilisons, afin que les gouttes d’eau ne s’accumulent pas sur le verre et nous empêchent de voir clairement. La La cruche de 5 litres ne coûte que 8 euros.

L’anti-pluie Rain X est un produit idéal à appliquer sur le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs de la voiture, et empêche la formation de grandes zones d’eau qui nous empêchent de voir clairement en conduisant.

Ce liquide lave-glace est tout aussi efficace que n’importe quel autre, mais avec l’avantage d’apporter une caractéristique qui n’est pas présente dans les autres, telle que la déperlance. Rain-X a un produit spécifique que nous pouvons appliquer avec un chiffon sur le verre. Ce dernier est utile pour les vitres et le pare-brise, mais disposer du liquide lave-glace est idéal.

La meilleure chose à propos du liquide lave-glace est que lors d’une forte pluie qui nous prend au dépourvu, même si nous n’avons appliqué aucun répulsif sur les vitres, en utilisant cet essuie-glace, nous pourrons déjà laisser une couche hydrofuge, pour qu’au moins la visibilité devant nous soit bonne.

Qu’il soit hydrofuge ne signifie pas qu’un bouclier apparaît devant nous pour éliminer l’eau. En fait, la clé est que ne permet pas aux gouttelettes de s’accumuler sur le pare-brise, les faisant glisser de la vitre. Lorsque les gouttes restent sur le pare-brise, elles changent la direction de la lumière qui les traverse, et elles enlèvent beaucoup de visibilité.

est Le liquide lave-glace de Rain-X est parfait pour éviter cela. Et c’est super en ce moment que la saison des pluies arrive après l’été. Une chose à garder en tête en plus de préparer des parapluies et des imperméables.

En outre, pas beaucoup plus cher qu’un liquide lave-glace générique, et pour seulement 8 euros nous pouvons acheter dès maintenant une carafe de 5 litres avec laquelle nous aurons pour quelques mois. C’est vraiment une dépense dérisoire, qui nous permet de circuler avec plus de confort et de sécurité.

