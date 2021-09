Ce livre Star Wars va changer votre façon de penser aux films précédents

“Bien que ce soit la fin de l’ère des héros, il a gardé le meilleur pour la fin.”

Ouah, pensai-je. C’est la dernière ligne de l’ouverture de la novélisation de l’auteur Matthew Stover de Star Wars: Revenge of the Sith. J’avais entendu des murmures selon lesquels ce livre avait été bien accueilli au fil des ans – le livre a des critiques beaucoup plus positives sur Goodreads que les deux autres romanisations préquelles, se situant à 4,17 après plus de 15 000 notes – mais je n’ai décidé que récemment de le vérifier. . C’est du poids lourd.

Cela transforme des scènes du film qui m’ont complètement dépassé en questions de vie ou de mort. Le livre brosse le tableau d’une galaxie effilochée par des années de guerre. Il utilise parfois une prose fleurie pour transformer chaque bataille Jedi en une rencontre entre des personnages mythiques – comme si le cours de l’univers entier tournait à chaque duel. Cela rend la fin de l’amitié d’Anakin et Obi-Wan plus dévastatrice que le tour du premier vers le côté obscur, ce qui est un exploit.

Le livre a attiré mon attention via ce compte bot sympa sur Twitter, qui partage des extraits choisis de l’histoire :

C’est une histoire d’amour et de perte, de fraternité et de trahison, de courage et de sacrifice, et la mort des rêves. C’est l’histoire de la ligne floue entre notre meilleur et notre pire.18 août 2021

Ma découverte de cette novélisation n’est cependant pas une nouveauté. La réputation du livre La Revanche des Sith persiste parmi les fans de Star Wars depuis des années. Vous trouverez fréquemment des fils de discussion Reddit vous demandant s’il s’agit d’une lecture solide, avec beaucoup de poids pour le recommander. En tant que pièce d’attirail de Star Wars, c’est toujours un régal à lire en 2021, et clairement plus satisfaisant que le film.

J’ai décidé de contacter Stover et de discuter de la raison pour laquelle le livre a toujours une si forte réputation parmi les fans, 16 ans après sa sortie.

“Je savais en entrant que la novélisation allait sortir avant le film proprement dit, et quand je l’écrivais, je n’avais rien vu du film réel”, a déclaré Stover à propos de son point de vue sur le projet. “Je travaillais à partir du scénario de tournage final comme une esquisse. Et j’ai donc pensé que cela ne rendrait pas service à l’histoire de décrire les détails visuels, car je devinerais simplement ce que M. Lucas mettrait réellement sur le filtrer.”

Truc de l’esprit Jedi

(Crédit image : Lucasfilm)

C’est ce qui a conduit Stover à s’intéresser à la psychologie interne de chaque personnage à la place. “J’ai décidé de concentrer le livre sur l’intériorité des personnages – pour essayer d’exprimer ce que je pensais qu’ils ressentiraient à propos de ce qu’ils traversaient. Et donc l’idée était que le livre serait en quelque sorte l’intérieur, le sentiment de celui-ci , et le film serait les parties visuelles. C’était plus ou moins mon plan – essayer de faire une histoire qui s’étendrait et compléterait le film plutôt que de simplement le raconter. “

La principale réussite du livre est la façon dont il pénètre dans l’esprit d’Anakin Skywalker, en tant que personne absolument paralysée par la peur de la perte malgré sa puissance énorme.

Le film fait un travail confus pour décrire cela: vous savez qu’Anakin fera tout pour sauver la vie de Padmé, mais au moment où il allume le Jedi, il se présente comme irritable et profondément détestable. Dans la novélisation, vous passez tellement de temps dans sa tête que vous sympathisez avec son désespoir – cela ajoute tellement de texture que le film veut probablement que vous ressentiez, mais ne pouvait pas tout à fait passer à l’écran.

“Je faisais de mon mieux pour exprimer ce que je pensais que les intentions de George Lucas étaient dans la façon dont il avait représenté ce personnage tout au long des six premiers films de Star Wars”, a déclaré Stover. Il a passé un long après-midi avec Lucas avant la sortie du film, ce qui l’a aidé à comprendre les réflexions du réalisateur sur les Jedi, Anakin et ce qu’il voulait que le livre soit.

“J’avais beaucoup de choses dans le livre sur l’échec critique d’Anakin : c’est son attachement, sa peur de la perte, la peur elle-même et l’ironie de la réputation qu’il a. Ils l’appellent, canoniquement, le héros sans peur – alors qu’en fait, il est gouverné par la peur, et c’est ce qui cause sa chute.”

Stover attribue cet angle à Lucas lui-même. “Ce n’est pas le résultat d’une perspicacité particulière de ma part. C’est ce que m’a dit M. Lucas, vous savez, pas en tant de mots, mais juste de nos conversations sur la façon dont il voulait que l’histoire soit présentée.”

“Je pense que cela s’est bien passé. Il y avait certaines choses dans l’écriture, dans mon portrait de la psychologie d’Anakin, avec lesquelles M. Lucas n’était pas d’accord, et il a édité le livre lui-même et a retiré toutes les choses qu’il n’avait pas. Comme [laughs].”

Caractérisation mise à part, ce que le livre fait mieux que le film, c’est vendre les enjeux d’une République qui s’effondre. L’Ordre Jedi est trop dispersé, Palpatine rassemble de manière douteuse du pouvoir et la paranoïa règne à propos de l’identité du seigneur Sith Darth Sidious. La catastrophe semble inévitable.

Tout cela est présent dans le film sous une forme ou une autre, mais le livre donne à cette toile de fond plus de marge de manœuvre, lui donnant vie avec une écriture descriptive fleurie mais engageante. “J’avais écrit deux livres Star Wars avant d’écrire la novélisation. Et donc j’étais vraiment bien ancré dans l’environnement et la politique et les forces qui créaient les divisions qui ont finalement fait tomber la République. J’avais tout cela sous la main déjà dans mon cerveau.” Stover attribue également l’écriture de l’ère préquelle de James Luceno comme aidant à rendre son travail plus facile – deux des livres de Luceno ont finalement été collectés avec le roman La Revanche des Sith.

Stover avait déjà lu sur la façon dont les choses peuvent historiquement se dégrader dans une démocratie, ce qui a éclairé son point de vue sur l’histoire. À lire la novélisation en 2021, les thèmes de La vengeance des Sith finissent par sembler étrangement prémonitoires – d’une manière qu’ils n’avaient certainement pas en 2005.

“L’idée qui fait vraiment tomber la République, ou commence la destruction de la République, est le capitalisme effréné”, dit Stover. “Ce n’était pas une idée populaire lorsque M. Lucas est venu et a créé l’histoire de la trilogie précédente. Ce n’est toujours pas une idée populaire, mais elle a gagné en popularité au cours des cinq ou six dernières années.”

Changer de point de vue

(Crédit image : Copyright Lucasfilm Ltd 2021)

Le livre plaira certainement plus aux inconditionnels de Star Wars qu’aux téléspectateurs réguliers – c’est pourquoi je pense que j’en ai tant retiré. Je suis fasciné par les jeunes écrivains de la culture pop qui se battent pour les films précédents, qui sont si fermement détestés par ma génération, et cela témoigne d’un fossé sur les mérites de ces films. La prose aide à calcifier ces thèmes qui semblaient à peine examinés dans l’épisode III.

Je demande à Stover s’il pense que le changement positif en réponse aux préquelles est dû au fait que certains fans vocaux de Star Wars sont juste plus jeunes ces jours-ci – ou si certaines personnes ont simplement changé un peu d’avis sur les films rétrospectivement.

“Je pense que c’est les deux. Je pense que ce que les fans comme moi voulaient que les préquelles soient n’a jamais fait partie de la vision de George Lucas pour les préquelles. L’une des choses que j’ai apprises en discutant avec lui ce long après-midi, c’est qu’il est aussi grand un fan de la mythologie Jedi comme chacun d’entre nous.”

“Maintenant, les gens les regardent en quelque sorte sans les mêmes attentes qu’avant leur sortie. Regardez-les simplement comme des éléments individuels de la vision de George Lucas, et je pense qu’ils s’en sortent mieux de cette façon.”

La vengeance des Sith est toujours le roman le plus vendu avec le nom de Stover dessus – il est fascinant qu’un livre lié soit si souvent qualifié de supérieur au film sur lequel il est basé, près de deux décennies plus tard. Selon l’auteur, cependant, il ne faisait que puiser dans la magie au cœur de Star Wars qui était déjà là.

“Au contraire, je dirais que les gens ont tendance à m’accorder plus de crédit que je ne le mérite réellement”, admet-il. “Il y a des gens qui semblent penser que j’ai apporté quelque chose à Star Wars qu’il n’avait pas auparavant. Et je ne suis pas d’accord. Quelles que soient les vertus de la novélisation, elles sont simplement le résultat du simple fait de souligner les choses que moi et beaucoup de les autres ont toujours aimé ça.”

Star Wars : La Revanche des Sith est disponible en livre de poche, sur Kindle ou via un livre audio. Parmi ses autres livres, Matthew Stover a écrit la série de livres The Acts of Caine, également disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.