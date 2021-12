Ce lycée a marqué un coup franc en trompant ses adversaires avec un « anneau autour de la rose »

Un lycée au Japon a exécuté le genre de coup franc normalement réservé aux films. Le lycée Takagawa Gakuen a marqué mercredi en faisant… ça.

C’est sans aucun doute la plus grande pièce de théâtre basée sur une comptine pour enfants sur la peste bubonique. Je ne sais pas si l’équipe a pratiqué cela à l’avance, mais vous pouvez voir pourquoi cela a fonctionné. Avec tous les attaquants qui s’encerclent, la défense ne sait pas vraiment comment marquer leur homme, se tenant en ligne et attendant juste. Pour rendre les choses plus confuses, il n’y a aucun moyen de savoir quand l’attaque va se lancer, et quand ils se détachent enfin de la formation, cela crée un chaos momentané, car tout le monde essaie de trouver son gars.

À partir de là, c’est vraiment académique, le buteur éventuel est complètement perdu dans le remaniement tandis que deux défenseurs marquent le même homme – lui permettant de se faufiler par la porte arrière et de se diriger vers l’intérieur.

Je suis sûr qu’il y a des puristes qui bousculent ce genre de supercherie, mais les sports sont TOUJOURS meilleurs quand il y a des tours de passe-passe, et c’est l’un des meilleurs que j’ai vu depuis longtemps.