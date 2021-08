Ce maire du Missouri prévoit de donner 1 000 $ de Bitcoin à chaque habitant – avec une seule condition Crypto new media

Le maire de Cool Valley, une ville du Missouri, prévoit de distribuer des bitcoins d’une valeur allant jusqu’à 1 000 dollars aux habitants. Cependant, un tel plan est assorti d’une condition.

Condition HODL de cinq ans

Selon un rapport du média local KSDK publié jeudi 19 août 2021, Jayson Stewart a révélé son intention de donner à chacun des 1500 habitants de Cool Valley 500 ou 1000 $ de BTC.

Stewart, qui appelle également la crypto « or numérique », estime que la crypto-monnaie pourrait transformer la vie des habitants de la ville et les rendre riches.

Le maire de Cool Valley a encore étayé sa raison d’être, déclarant qu’il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires en quelques années en détenant du bitcoin.

“J’ai des amis dont la vie a complètement changé, comme passer d’un emploi régulier de neuf à cinq à une valeur de plus de 80 millions de dollars en quelques années.”

Bitcoin à 500 000 $?

Cependant, le plan bitcoin de Stewart comporte un hic : les destinataires ne pourraient pas vendre le BTC pendant cinq ans, ce qui, selon le maire, empêcherait les résidents d’avoir des regrets lorsque le prix du bitcoin deviendrait éventuellement “un demi-million de dollars”.

Selon le chef de Cool Valley :

«Nous mettons en place comme un calendrier d’acquisition pour Bitcoin. L’idée est que vous n’y touchez peut-être pas pendant cinq ans avant d’y avoir vraiment accès. Nous travaillons sur des idées comme celle-là parce que c’est ma préoccupation numéro un.

Stewart a ajouté :

“Quelqu’un vend juste son bitcoin pour payer sa note de voiture. Et puis quand Bitcoin est assis à environ 500 000 $ toutes ces années plus tard, ils vont vraiment le regretter. »

Le maire espère lancer le plan d’ici la fin de 2021, une grande partie des fonds provenant de plusieurs investisseurs anonymes en bitcoins. Stewart cherche également à sonder les ressources des fonds gouvernementaux ou l’argent de secours de l’aide de Covid.

Une autre source possible est le financement de la ville, avec Stewart disant : « C’est possible. On verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe.

Pendant ce temps, certains habitants ont accueilli favorablement l’idée du maire. Ramona Nickels, un habitant de la ville, a déclaré que sa fille pense que BTC est “la prochaine grande chose”. Cornelius Webb, un autre résident de Cool Valley, semblait enthousiasmé par le plan.

De plus en plus de maires américains poussent à l’adoption de Bitcoin

Le maire du Missouri rejoint la liste des maires aux États-Unis qui ont adopté le bitcoin. Tel que rapporté par CryptoPotato en juillet, Scott Conger, maire de Jackson, Tennessee, a annoncé que la ville envisageait d’accepter le bitcoin comme paiement des taxes.

Le candidat à la mairie de New York, Eric Adams, s’est engagé à faire de New York le “centre des bitcoins”.

Le maire de Miami, Francis Suarez, dirige quant à lui le train de l’adoption du bitcoin. En février, la commission municipale de Miami a voté en faveur de la proposition de Suarez de rendre le paiement des salaires en bitcoin facultatif pour les travailleurs.

Le maire de Miami, qui détient également BTC et ETH, s’efforce de réduire les tarifs de l’électricité pour attirer les mineurs de bitcoins dans la ville. Plus tôt en août, Miami a dévoilé son crypto appelé “MiamiCoin”.

La source