Ce malheureux joueur de cricket a été touché deux fois de suite dans les noix

Lorsque vous aurez votre verre bien mérité après le travail aujourd’hui, n’oubliez pas d’en verser un aujourd’hui pour les testicules d’Alex Hales. Le joueur de cricket anglais a fait la une des journaux internationaux lundi après la diffusion d’une vidéo montrant qu’il était frappé dans les noix. Pas une fois, mais deux fois de suite.

Le batteur de 32 ans tentait de mener les Trent Rockets à la victoire, poursuivant une cible de course lorsque la tragédie a frappé. Une balle rebondissante, voyageant à plus de 80 milles à l’heure, s’est enfoncée directement dans son train d’atterrissage. Hales s’est effondré en tas, comme on le fait, tandis que la foule hurlait de rire à son sort. Ne montrant absolument aucune sympathie, un joueur d’Oval Invincibles s’est tenu au-dessus de lui, rendant le moment encore plus humiliant.

Puis, l’impensable s’est produit. Revenant enfin sur ses pieds après avoir été examiné par le personnel médical, Hales est revenu dans le pli pour accueillir un héros moqueur. Prêt à mettre tout le moment embarrassant derrière lui, Hales s’est préparé à frapper et ensuite… BOUM !

Un autre lancer, un autre rebond droit dans son aine. Je ne connais pas les chances que cela se produise, mais cela doit être de l’ordre d’un sur un million, ou quelque chose d’aussi absurde.

Donc, peu importe à quel point le début de votre semaine est mauvais, rappelez-vous toujours : au moins, vous n’êtes pas Alex Hales.