Ce malware pourrait vendre votre bande passante au plus offrant sur Internet | La technologie

in

Bien que les applications qui vendent notre haut débit que nous n’utilisons pas soient légales, les pirates informatiques profitent de ces outils pour leur propre bénéfice.

Quand on croit que les cybercriminels n’ont plus les moyens de nous embêter, ils arrivent toujours à nous surprendre. Pour le pire, évidemment (bien qu’il y ait d’autres forces qui essaient de les combattre).

Bien qu’il existe de nombreuses recommandations en matière de prévention des attaques et des piratages, il n’y a parfois aucun moyen de sortir indemne des pirates. Et le cas que nous vous apportons aujourd’hui est un exemple de cette imagination infinie pour faire le mal.

Voler notre bande passante et la vendre. Oui, cela ressemble à une blague, mais ce n’est pas le cas, car il s’agit de la dernière pratique mise en place par les pirates.

Selon une nouvelle étude du groupe de renseignement Talos de Cisco, les acteurs de la menace ont commencé à abuser des applications de partage Internet, communément appelées proxyware, comme Honeygain ou Nanowire.

Les proxywares sont des applications légales qui aident les utilisateurs à monétiser la bande passante inutilisée. Et la façon dont cela fonctionne est l’installation d’une application qui dévie l’excès de bande passante vers un grand réseau exploité par le fournisseur de services Internet.

Ce que fait le malware, c’est contournant la bande passante des clients de la même manière que les logiciels malveillants de crypto mining essaie de monétiser les processeurs inutilisés de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Selon les enquêteurs, les pirates informatiques libèrent des clients modifiés pour les empêcher d’envoyer des alertes aux victimes, afin de continuer à voler sous le radar.

Et c’est que comme ces plates-formes sont devenues plus populaires, les pirates ont commencé à profiter des programmes d’installation trojanisés, qui installent le client de la plate-forme légitime, en suivant la même procédure que nous voyons déjà dans d’autres types de piratages plus courants.

Quel est le meilleur antivirus de 2021 ? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Cette pratique atteint maintenant son apogée, car ils ont commencé à voir versions corrigées du client Honeygain exécutant des programmes de minage aux côtés de voleurs d’informations sensible. Tout pour extraire autant de données que possible des victimes.

Maintenant, c’est le travail des antivirus et des pare-feu pour détecter ce type de malware, mais le travail ne sera pas du tout facile. Malheureusement, le plus faisable aujourd’hui est de se passer de ce type d’applications, au moins jusqu’à ce que cette pratique néfaste soit stoppée.