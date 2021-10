Ce manteau en peluche surdimensionné à 35 $ a plus de 12 500 avis cinq étoiles sur Amazon

C’est une si belle veste, il n’est pas étonnant que les acheteurs d’Amazon en soient obsédés. Il suffit de consulter quelques-uns des commentaires.

« C’est la veste surdimensionnée parfaite pour ce style. Indispensable. J’ai essayé des tonnes de vestes en magasin comme celle-ci et aucune ne me va aussi bien. Je le recommande vivement. Confortable, pas de coutures ou d’étiquettes bizarres. La couleur verte est fidèle à une olive regarde et n’a pas l’air bon marché, du tout. J’ai l’impression d’être câliné. Ça vaut chaque centime ! «

« Quiconque lit des critiques devrait simplement acheter cette veste maintenant. C’est littéralement la chose la plus douce que j’ai jamais portée. Oui, elle est surdimensionnée, mais les mesures fournies par la société dans la description sont assez précises. À peine plus grande que ce à quoi je m’attendais. J’ai commandé la couleur café et c’est la couleur parfaite pour l’automne – même en train de débattre sur une deuxième couleur maintenant. J’ai envoyé le lien à cinq ou six amis qui l’ont demandé. «

« Étonnamment bien. D’après mon expérience, acheter des vêtements sur Amazon est très aléatoire. C’est un grand succès ! C’est super doux et confortable, et la coupe est bonne. C’est spacieux, mais pas énorme. J’aime à quel point c’est confortable et Je le porte tout le temps. Je recommande fortement! «

« J’adore cette veste ! Ce sera mon manteau d’hiver préféré juste pour courir, faire du shopping et faire des courses. Il est si doux et confortable. Il a l’air bien fait et j’en suis amoureux. J’ai pris la taille parce que Je le voulais ample et il est parfait. Il va aussi bien avec des bottes. Parfois, il faut prendre des risques et je suis tellement contente de l’avoir fait. C’est vraiment un beau manteau ! «

« Je pensais qu’il était temps de revoir cette veste étant donné que je venais de passer ma deuxième commande pour une autre couleur un an plus tard. J’ai littéralement du mal à me convaincre de porter une autre veste que celle-ci. Elle est surdimensionnée mais pas énorme. Elle est si chaude et confortable, tout en ayant l’air mignon pour sortir, aller au travail, porter par-dessus des vêtements de sport, littéralement n’importe quoi. J’habite à San Francisco, c’est donc la veste de nuit parfaite toute l’année. Achetez cette veste. »

