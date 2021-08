Ce manuel Apple II signé par Steve Jobs lui-même se vend près de 800 000 $ | La technologie

Ce sont les récentes enchères qui se terminent par des chiffres astronomiques de différents éléments Apple, et vous en avez peut-être dans votre espace de stockage.

Apple est l’une des marques les plus populaires du moment, et ils vendent non seulement des appareils électroniques de haute qualité à un prix qui n’est pas abordable pour tout le monde, mais aussi bon nombre de leurs anciens appareils, manuels et autres articles. ils ont une grande place sur le marché des collectionneurs actuels, et cela est attesté par une série d’enchères qui se sont terminées dans les dernières heures atteignant des prix exorbitants.

Le site d’enchères vente aux enchères a vendu un certain nombre d’articles Apple, allant d’un manuel Apple II signé par Steve Jobs, à une lettre de Steve Jobs disant “Je crains de ne pas signer d’autographes”, à un package de système d’exploitation NeXTSTEP et même à un ordinateur Apple. Moi, entre autres.

Mais l’objet le plus important de la vente aux enchères était un manuel Apple II signé par Steve Jobs, qui a terminé à 787 483 $. Il s’agit d’un manuel de 196 pages dédié à Julian Brewer, le fils de Michael Brewer, qui était chargé de négocier les droits de distribution d’Apple au Royaume-Uni en 1979.

Mais nous voulons aussi souligner une lettre de Steve Jobs qu’il a dit « j’ai peur de ne pas signer d’autographes » à une personne qui en avait demandé un et qu’il s’est vendu 479 939 $ ; un package de système d’exploitation L’étape suivante qui s’est vendu pour 210 325 $; une Ordinateur Apple I qui s’est vendu pour 464 876 $; et même un blouson aviateur que Steve Jobs portait lui-même et qui a rapporté 66 466 $.

Ce n’est pas la première fois que ces types d’articles liés à Apple sont mis aux enchères et c’est qu’il s’agit d’une marque avec beaucoup d’attrait même parmi les collectionneurs, qui prennent généralement ces articles pour leur propre collection personnelle ou même comme un investissement pour les revendre à l’avenir à un prix plus élevé.

Donc, si vous avez une Apple I stockée dans votre salle de stockage, même un rare autographe que Steve Jobs lui-même a signé pour vous, sachez que vous êtes déjà riche.