Ce marchand d’oranges du Karnataka a reçu le prix Padma Shri : découvrez pourquoi

L’homme de 66 ans vend des oranges sur la route de Managaluru au Karnataka (Photo: PIB)

Harekala Hajabba, un vendeur d’oranges du Karnataka a reçu lundi le prix Padma Shri, la deuxième plus haute distinction civile indienne, décerné par le président indien. L’homme de 66 ans vend des oranges sur la route Managaluru du Karnataka. Il a reçu l’honneur d’avoir révolutionné l’éducation rurale en construisant une école pour les enfants défavorisés de son village. L’école compte actuellement quelque 175 enfants défavorisés du village. Hajabba, qui vend des oranges, n’a aucune formation et n’a pas été à l’école.

La décision d’amener l’éducation dans son village lui vint à l’esprit en 1978 lorsqu’un étranger lui demanda le prix des oranges. Le Padma Awardee a déclaré à l’agence de presse ANI : « »Je ne connais que le kannada, pas l’anglais ni l’hindi. J’étais déprimé car je ne pouvais pas aider l’étranger. Je me suis posé la question de construire une école dans mon village ».

Le rêve de Hajabba de construire un n’était pas facile. Cela n’a été réalisé qu’après deux décennies après qu’il a approché l’ancien député de l’UT Fareed, qui a sanctionné la construction en l’an 2000. L’école a commencé avec 28 étudiants seulement et accueille maintenant environ 175 étudiants jusqu’à la classe 10. Le lauréat Padma a visé à construire plusieurs écoles et collèges dans son village.

Il a en outre informé qu’il avait reçu de l’argent de la part des gens et qu’il avait accumulé des prix en argent pour l’achat de terrains pour la construction d’écoles et de collèges dans le village. Hajabba a ajouté qu’il avait demandé au Premier ministre Narendra Modi de construire un collège pré-universitaire (pour les élèves des classes 11 et 12) dans son village.

