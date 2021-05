Ce McDonald’s propose un iPhone gratuit pour attirer de nouveaux employés | La technologie

Ce McDonald’s veut vous donner un iPhone juste pour travailler avec eux.

Parfois, il n’est pas facile de trouver notre premier emploi, cet emploi qui nous permet de payer l’université ou le master dont nous avons tant besoin pour pouvoir nous consacrer à ce que nous aimons vraiment, et l’une des principales options pour les jeunes les gens doivent postuler pour travailler dans les chaînes de restauration rapide.

Si vous avez déjà postulé chez McDonald’s pour acheter un nouvel iPhone, vous pourriez être intéressé par une offre d’emploi vue sur Twitter, à travers laquelle un établissement de cette chaîne de magasins aux États-Unis veut attirer de nouveaux travailleurs en leur offrant un iPhone entièrement gratuit.

C’est une initiative innovante qui n’avait jamais été vue auparavant, du moins publiquement, où un McDonald’s veut récompenser ses meilleurs travailleurs avec un iPhone.

LMFAO G MCDONALDS EST AFFAMÉ pic.twitter.com/OJt4cjeTVn – Bragard (@brogawd_) 23 mai 2021

Dans les petits caractères de cette annonce, on peut lire que le travailleur «doit être embauché pour au moins six mois», soi-disant pour l’empêcher d’être embauché et exiger le téléphone dès son entrée; et d’autre part «doivent répondre aux critères d’emploi», qui ne sont à aucun moment précisés, mais qui se réfèrent essentiellement à faire leur travail correctement.

Le message partagé sur Twitter est devenu viral avec plus de 1300 commentaires, avec plus de 225 000 likes et plus de 35 000 fois qu’il a été partagé, bien qu’avec les commentaires d’utilisateurs qui doutent de ce prix.

D’une part, l’image montre un iPhone relativement ancien, peut-être un iPhone 8, qui est en vente depuis quelques années maintenant. En tout cas, il semble qu’il s’agisse simplement d’une image promotionnelle car il n’aurait pas beaucoup de sens de donner un iPhone reconditionné et qu’il est sur le point de conclure son cycle de vie.

Quoi qu’il en soit, c’est une incitation curieuse à attirer de nouveaux travailleurs chez McDonald’s cet été, et les meilleurs recevront soi-disant un iPhone en récompense, bien que le modèle ne soit pas spécifié.