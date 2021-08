Ce merch de Schitt’s Creek est tout simplement le meilleur

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quelqu’un d’autre vérifie-t-il au hasard son service de streaming pour voir si une nouvelle saison de Schitt’s Creek apparaîtra comme par magie ? Si vous ne pouvez pas le dire, nous nions toujours que la comédie primée est terminée. Heureusement, rien de tel que d’utiliser une tasse commémorant le mariage de Patrick et David ou de porter les emblématiques lunettes de soleil blanches de David pour vous rappeler le bon vieux temps où une nouvelle semaine apportait un nouvel épisode de Schitt’s Creek.

Que vous soyez comme Moira et que vous ne portiez rien avec un dos adhésif, ou que vous aimiez canaliser votre David intérieur et considérer les voyages annuels à Coachella comme votre façon de ne faire qu’un avec la nature, nous avons rassemblé 13 cadeaux qui vous aideront à exprimer votre adoration de toutes les choses de la famille Rose au quotidien. Des autocollants et des t-shirts aux produits de beauté et à l’art mural, ces produits vous feront vous sentir un peu Alexis, vous et vos proches.

Découvrez nos choix ci-dessous!