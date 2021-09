Ce mercredi, la nouvelle défense de Kenshiro Teraji du championnat du monde WBC des poids mouches légers

Dario Pérez

@ Ringsider2020

les Japonais Kenshirô Teraji (18-0, 10 KO), plus connu sous le nom de Ken Shiro, défend sa ceinture de champion du monde WBC light fly pour la neuvième fois ce mercredi dans sa ville natale de Kyoto.

L’excellent combattant japonais est champion depuis plus de quatre ans puisqu’en mai 2017, il l’a arraché au Mexicain Ganigan López à Tokyo par décision majoritaire, donnant un juge à égalité et deux 115-113 pour Teraji. La fine ligne d’un assaut a commencé la légende de l’un des boxeurs les plus dominants aux poids les plus bas ces dernières années; Depuis, des défenses avec une bonne fréquence sauf celle de 2020 qui a paralysé le monde, avec le Japon comme l’un des pays les plus touchés par la pandémie. Teraji devrait, s’il résout ce combat, songer à quitter son Japon natal, où il a fait toutes ses apparitions dans la boxe de location, et se lancer pour unifier ou cimenter une renommée internationale qui serait plus grande sur d’autres marchés plus mondiaux.

Son adversaire est Masamichi Yabuki (12-3, 11 KO), également japonais et âgé de 29 ans, en tant que champion. Avec cinq victoires comptant depuis sa dernière défaite, les deux dernières étant pour le championnat national des poids mouches légers, Yabuki serait un redoutable puncheur dans n’importe quelle division, mais il fait peur aux militaires au super poids mouche. Il a toujours affronté les meilleurs, comme Together Nakatani ou Daniel Matellón, donc on ne peut en aucun cas dire que l’inexpérience est un facteur, malgré son premier match de Coupe du monde. Teraji devrait imposer sa meilleure technique de boxe, mais il devra prendre douze rounds d’une extrême prudence pour conserver la ceinture du World Boxing Council.

Le combat se joue mercredi matin-midi en Espagne, sans que la télévision ne diffuse l’événement dans notre pays.