Ce message provient-il d’Instagram? Comment gérer le phishing DM

Instagram a partagé aujourd’hui pour être à l’affût des tentatives de phishing dans les messages directs. Voici comment vérifier si vous avez réellement un message d’Instagram et comment renforcer votre sécurité avec 2FA.

Instagram a partagé aujourd’hui une courte vidéo sur Twitter avertissant les utilisateurs des tentatives de piratage / hameçonnage qui surgissent pour les utilisateurs en tant que DM.

Certaines des escroqueries DM prétendent être le support d’Instagram avertissant les utilisateurs de fausses violations de droits d’auteur. Instagram note qu’il ne transmettra jamais de messages sur les problèmes de compte et dit de ne pas ouvrir ou de ne pas répondre aux tentatives de phishing comme celle-ci. La plate-forme ne demandera jamais non plus de détails de compte personnels comme votre mot de passe.

Ce message provient-il d’Instagram?

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir réellement reçu un message d’Instagram, vous pouvez vous diriger vers Paramètres Instagram> Sécurité> E-mails d’Instagram.

Vous verrez deux onglets, Sécurité et Autre, qui afficheront les messages officiels de la plate-forme des 14 derniers jours.

Voici à quoi cela ressemble:

Comment activer Instagram 2FA

Instagram a également partagé un rappel pour activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour rendre votre compte aussi sécurisé que possible.

Appuyez sur l’icône du compte dans le coin inférieur droit Appuyez sur l’icône à trois lignes en haut à droite Choisissez Paramètres Appuyez maintenant sur Sécurité> Authentification à deux facteurs Appuyez sur « Commencer » et suivez les instructions Choisissez « Authenticator App » pour la plus haute sécurité (fonctionne avec quelque chose comme 1Password ou Authy) Vous pouvez également choisir d’utiliser votre numéro de téléphone

🔐 Protégez votre compte 🔐 Vous pouvez recevoir des e-mails qui ressemblent à ceux d’Instagram, mais ce n’est pas le cas 👀 Évitez les piratages et le phishing en: ✔️ Vérification de vos paramètres pour confirmer que nous vous avons contacté. Rien ici? Alors ça ne vient pas de nous. ✔️ Activation de l’authentification à 2 facteurs. pic.twitter.com/V0B40gVhmj – Instagram (@instagram) 29 mars 2021

D’autres changements récents ont vu Instagram déployer la possibilité de restaurer les publications supprimées, d’ajouter automatiquement des légendes aux histoires et d’améliorer la protection des messages pour les jeunes utilisateurs.

