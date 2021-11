Ce Micro PC tient dans votre poche, dispose de 6 Go de RAM, d’une image 4K et de Windows 10 Pro, et il ne coûte que 169 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La miniaturisation des ordinateurs a atteint un point tel qu’ils tiennent dans la paume de la main. Mais ne vous laissez pas berner par sa taille : le NiPoGi Mini PC Stick est petit, mais puissant.

Un PC de la taille d’une clé USB ? Il y a des années, c’était de la science-fiction. Mais ce n’est pas la seule chose étonnante : son prix laisse aussi sans voix…

Prendre la NiPoGi Mini PC Stick avec 6 Go de RAM et Windows 10 Pro pour seulement 169,90 euros. Si vous voulez obtenir ce prix, vous devez cochez la case Coupon, ce qui est juste en dessous du prix, et ce qui s’applique une remise de 50 euros.

Ce microPC se connecte à un port HDMI sur le moniteur ou la télé, déjà un chargeur ou Connecteur d’alimentation USB. Sa puce graphique est capable de générer Images en résolution 4K, il est donc idéal pour profiter de toutes sortes de contenus multimédias.

Mini stick NiPoGi PC avec 6 Go de RAM et Windows 10 Pro pour seulement 159,90 euros

Ne vous laissez pas emporter par sa petite taille : C’est un PC capable d’effectuer n’importe quelle tâche de bureau ou d’étude.

A l’intérieur vous trouverez un processeur Intel Celeron J4125 à 4 cœurs avec jusqu’à 2,7 GHz, avec processeur graphique Intel UHD Graphics et 6 Go de mémoire DDR4. Le stockage interne est 128 Go.

Vous pouvez connecter des périphériques comme le clavier et la souris via leur deux ports USB 3.0.

A aussi Bluetooth 4.2 et Wi-Fi double bande, pour les connexions sans fil. Également avec connexion Ethernet pour Internet filaire avec des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps.

Vous n’avez même pas besoin d’installer un système d’exploitation : vient déjà avec Windows 10 Pro, il suffit donc de le brancher et vous êtes prêt à partir.

Ces mini PC de la taille d’une clé USB sont utilisés comme lecteurs multimédias pour se connecter aux téléviseurs dans le salon, et aussi pour utiliser un PC n’importe où, et transporter le bureau dans votre poche.

Bien sûr, il est également utile pour faire des travaux académiques, des cours en ligne, surfer sur Internet, regarder des vidéos en résolution 4K, des émulateurs, etc.

Sur le plan commercial, ils sont très utiles pour programmer des panneaux d’affichage, des vitrines, présenter des projets, etc.

Vous pouvez obtenir l'ordinateur Mini clé PC NiPoGi avec 6 Go de RAM et Windows 10 Pro pour seulement 169,90 euros.

