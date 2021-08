Ce milliardaire de crypto s’attend à ce que le prix BTC atteigne 88 888 $ en deux mois Crypto new media

La plus grande crypto-monnaie au monde Bitcoin (BTC) a franchi le cap des 50 000 dollars avec une capitalisation boursière approchant les 950 milliards de dollars. C’est pour la première fois depuis le 15 mai 2021 que Bitcoin a franchi ces paliers. Au moment de mettre sous presse, BTC se négocie de 2,37 % à un prix de 50 268 $.

Zhu Su, le fondateur de Three Arrows Capital et milliardaire crypto, prédit que Bitcoin peut atteindre un nouveau record historique de 88 888 $ et cela aussi dans les deux mois à partir d’ici. Cela signifie que l’analyste envisage une autre appréciation de 75% par rapport aux niveaux actuels.

88888$BTC – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 22 août 2021

La plus grande crypto-monnaie au monde Bitcoin a récemment pris son élan vers le nord en gagnant plus de 60% au cours des trois derniers mois. Les taureaux et les acteurs institutionnels ont fait rage avec l’activité du réseau Bitcoin reprenant également fortement. Le fournisseur de données en chaîne Santiment rapporte :

Bitcoin a cassé une valeur marchande de 50 000 $ pour la première fois depuis le 14 mai, et cela coïncide avec la plus forte augmentation de l’activité de développement… également depuis mai. Si les soumissions #github continuent d’augmenter ici, ce sera un signe prometteur.

Courtoisie : Santiment

Métriques sur la chaîne Bitcoin (BTC)

Les développements en chaîne pour le réseau Bitcoin sont très sains. Les données de Glassnode montrent que 86% des adresses Bitcoin sont devenues rentables pour la première fois en trois mois.

Avec l’aimable autorisation de Glassnode

En outre, citant des données de Glassnode, le journaliste chinois Colin Wu rapporte : « Le nombre de BTC détenus ou perdus à long terme a atteint 7 131 084, ce qui représente environ 33,96 % du total, ce qui est le point le plus élevé des cinq derniers mois. Cette partie du Token peut être considérée comme hors circulation ».

Au niveau de prix actuel, l’indice Bitcoin Fear and Greed se situe à 76 niveaux. Cela suggère une cupidité extrême sur le marché aux niveaux de prix actuels de la BTC. Cependant, le score de l’indice est toujours supérieur à 95, vu pour la dernière fois en février 2021. Il sera intéressant de voir comment le prix BTC évolue davantage à partir d’ici.

