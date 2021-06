Ce mini drone de DJI coûte moins de 100€ sur Amazon et est parfait pour s’amuser cet été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

DJI vend l’un de ses drones les plus compacts sur Amazon, et il le fait également à un prix avantageux maintenant qu’il a été abaissé de 17% par rapport à son prix d’origine.

Si vous n’êtes pas un expert de ce type d’appareil, ce DJI peut être une très bonne option pour entrer dans le monde des drones, car il est préparé pour tous les types d’utilisateurs, des plus jeunes aux plus adultes et de ceux qui c’est votre première expérience de vol jusqu’à ceux qui l’ont déjà fait.

C’est sans aucun doute un drone très intéressant, en raison de caractéristiques surprenantes, mais surtout parce que le prix est vraiment bon, puisqu’avec une remise de 17%, vous n’avez qu’à payer 89,99 euros pour l’avoir ramené à la maison, auquel nous devons ajouter que si vous avez un compte Amazon Prime, le la livraison sera gratuite.

Le poids de seulement 0,14 kilogramme le rend très maniable et vous permet de l’emporter partout sans aucun problème. Pour gérer le Mini drone DJI Tello Il vous suffit de télécharger une application sur votre smartphone et vous pourrez ainsi piloter le drone grâce à une interface utilisateur assez simple et des commandes intuitives.

Grâce aux deux antennes qu’il a incorporées, vous pouvez le manipuler où vous voulez qu’il vole avec une grande facilité, en pouvant voir sur l’écran ce qui capture le Caméra HD (720p) Il intègre avec une distance maximale de 10 mètres.

Ce drone peut faire des vidéos grâce à EZ Shots et peut prendre des photos de bonne qualité pendant que vous le faites voler grâce à son capteur de 5 mégapixels. Compter avec un système de stabilisation d’image qui permet à tout ce que vous enregistrez ou aux instantanés que vous prenez d’être beaucoup plus nets.

Il peut rester en vol pendant treize minutes avec une batterie pleine, suffisamment de temps pour profiter du vol de ce mini drone, ainsi que pour prendre de bonnes vidéos et photos.

Très bonnes notes

Parmi toutes les notes sur Amazon de ce drone si abordable pour tout type d’économie, vous pouvez voir que 60% des plus de 200 qui ont été écrits lui donnent 5 étoiles, tandis que 17% lui donnent 4 étoiles.

“Enfin un drone à petit prix avec une stabilité, une bonne qualité d’image et une autonomie acceptable. Après avoir commandé près de 10 drones sur Amazon et détruit mes meubles avec les hélices, j’en suis venu à celui-ci, qui ne fait que ce que vous lui envoyez et aucun autre. vole à l’extérieur avec du vent malgré une taille minimale. Et à l’intérieur sans danger de crash. Il reste parfaitement statique et ne bouge que lorsque vous le donnez au contrôle, même à l’extérieur avec du vent. Je recommande le drone et l’achète sur Amazon étant donné la possibilité de changez le produit s’il ne convient pas à vos besoins », dit Luck.

