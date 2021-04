Ce Mini PC a Windows 10 et est une bonne affaire: il coûte 179 euros et est idéal pour le travail | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’achat d’un ordinateur ne doit pas nécessairement coûter cher, surtout si vous recherchez simplement un PC qui vous offre des fonctionnalités de base pour travailler ou étudier à la maison.

Il y a beaucoup de gens qui au cours de la dernière année ont acheté un ordinateur pour des besoins personnels ou professionnels, bien qu’il y ait encore de nombreux utilisateurs qui endurent et endurent avec leur ancien PC, qui a peut-être besoin d’un changement urgent, dès que possible.

Heureusement, il ne manque pas d’ordinateurs portables et de PC de toutes sortes à vendre et à bon prix, bien qu’en raison de la pénurie de puces qui pourraient bientôt changer, une raison de plus de franchir le pas et d’en acheter une. Par exemple, un mini PC qui prend peu de place et a assez de puissance pour travailler dessus, quoique de manière modeste.

On se réfère à Chuwi Herobox, un mini PC Windows étonnamment bon marché qu’Amazon vend à un prix avantageux, pour seulement 171 euros si vous appliquez le coupon de réduction de 10% actuellement disponible.

Cet ordinateur miniature est livré avec Windows 10 et SSD préinstallés. De plus, son processeur est un Intel Celeron N4100, assez solvable avec ce système d’exploitation.

En plus d’être économique, a la livraison gratuite dans toute l’Espagne, comme toujours sur Amazon pour les commandes de 29 euros ou plus. Vous n’avez pas besoin d’avoir Prime pour économiser les frais d’expédition, mais si vous l’avez, vous le recevrez beaucoup plus rapidement, en seulement 24 heures ouvrables.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

SSD et Windows, une combinaison gagnante

Bien que Windows 10 ait été critiqué pendant de nombreuses années pour sa prétendue lenteur par rapport à macOS ou Linux, la vérité est que c’est quelque chose qui a évolué rapidement, au point où la question se pose de savoir si le problème était le système opérationnel ou le stockage. , vieux disques durs.

La réalité est que le système de Microsoft s’améliore beaucoup lorsqu’il est installé dans un SSD, un disque SSD, beaucoup plus rapide qu’un disque dur. C’est ce qui se passe aujourd’hui avec de plus en plus d’ordinateurs.

Dans le cas de la Chuwi HeroBox qu’Amazon propose pour moins de 200 euros, on parle un PC doté de 128 Go de SSD, plus que suffisant pour une utilisation quotidienne, du moins si vous n’allez pas télécharger des fichiers trop lourds.

Si vous avez peu d’espace et que vous voulez un ordinateur pour travailler ou étudier, ces mini PC sont parfaits et ils sont tous livrés avec Windows 10 préinstallé.

Ce lecteur rend Windows plus fluide, même si votre processeur est assez modeste, comme dans ce cas. Un Intel Celeron N4100 est une puce qui peut sans problème avec des applications comme Google Chrome, Office ou ZoomBien qu’il ne soit pas particulièrement puissant par rapport à un Intel Core i3 ou i5.

Voici ses principales spécifications:

Poids: 0,59 kg Processeur: Intel Celeron N4100 RAM: 8 Go DDR4 Stockage: 180 Go SSD (extensible jusqu’à 1 To HDD) Graphiques intégrés: Intel UHD 600

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Une concurrence féroce au sein de son segment

Parmi les Mini PC les moins chers, il y en a plusieurs de Chuwi, une marque asiatique qui opère en Espagne depuis plusieurs années, non seulement avec des ordinateurs ultra-compacts mais aussi avec des ordinateurs portables très bon marché.

C’est une dynamique qui évolue depuis longtemps et cela signifie qu’il y a de plus en plus d’ordinateurs portables chinois en Espagne et moins chers, bonne nouvelle puisqu’elle offre un ordinateur compétitif aux utilisateurs qui n’ont pas beaucoup d’argent pour investir dans un autre plus cher modèle.

Si vous êtes prêt à investir un peu plus dans un ordinateur, il y en a un autre de cette même marque qui avec un i5 comme processeur offre plus de puissance. Il est également vendu par Amazon et coûte 279 euros grâce à un autre coupon de réduction de 10%.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.