Ce mini PC avec 16 Go de RAM et processeur AMD est le PC parfait pour travailler ou comme centre multimédia pour seulement 450 € | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les mini PC sont l’équipement parfait pour ceux qui détestent avoir un grand PC de bureau ou qui ont besoin des bases pour pouvoir travailler ou étudier à la maison.

S’il y a quelque chose que nous avons réalisé pendant la pandémie et plus tard avec l’arrivée du télétravail, c’est qu’il nous faut un coin pour travailler à la maison, avoir aussi un ordinateur prêt à se connecter à internet et faire nos devoirs.

Si vous ne souhaitez pas avoir d’ordinateur portable car ils ne sont généralement pas très puissants ou que vous souhaitez simplement disposer d’un poste fixe, vous n’avez pas besoin d’un gros PC, ces mini PC sont très puissants et vous ne manquerez pas d’autres équipements.

est Mini PC par Minisforum en vente sur Amazon a tout ce dont vous avez besoin, jusqu’à Windows 10 Pro pré-installé il vous suffit donc de le connecter et de commencer à l’utiliser. Avec un processeur AMD et suffisamment de mémoire, vous pouvez désormais l’obtenir pour 450 euros.

Mini PC avec Ryzen 5 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour 450,49 €

C’est un ordinateur compact, que vous pourriez même cacher derrière le moniteur ou le mettre de côté pour qu’il occupe le moins possible. Il possède tous les ports dont vous pourriez avoir besoin, même USB-C.

A l’intérieur il y a un processeur AMD Ryzen 5 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD Windows 10 Pro extensible et pré-installé.

Il dispose d’une connectivité WiFi et Bluetooth 5.1. Au niveau des connexions vous ne pourrez pas vous plaindre : 3 ports USB 3.1 Gen 2, port USB-C, port USB 3.1 Gen 1, 2 connexions 1 Gigabit Ethernet, sortie vidéo HDMI et DisplayPort et connexion pour casque.

Vous pouvez connecter jusqu’à 3 écrans ou un écran 4K pour pouvoir travailler avec la meilleure qualité.

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur de bureau pour obtenir les performances d’un PC puissant. Jetez un œil à ces mini PC qui s’intègrent dans n’importe quel coin.

Si vous souhaitez installer un poste de travail dans une pièce ou un coin de votre maison, que ce soit pour le travail, l’étude ou même comme serveur personnel pour installer Plex ou une application de streaming personnelle… Cela fonctionne pour tout.

N’oubliez pas qu’il coûte 450 euros sur Amazon et que vous pouvez l’avoir avec une livraison gratuite et rapide si vous vous inscrivez sur Amazon Prime. C’est un service gratuit pendant les 30 premiers jours et vous aurez accès à des services tels que Prime Video.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.