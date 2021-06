Ce Mini PC avec Intel Core i7 est même adapté aux jeux, mais son prix est étonnamment bon marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les mini PC ont considéré l’alternative comme une bonne option pour de nombreux utilisateurs, même pour jouer à certains jeux, tels que la Chuwi CoreBox X proposée par Amazon.

Si vous avez besoin d’un Mini PC de manière plus ou moins urgente, il existe de nombreux modèles dont le prix Amazon Prime Day a baissé, en particulier les ordinateurs portables, bien qu’il existe également des ordinateurs de bureau et des Mini PC. Dans cette dernière catégorie, c’est surtout un modèle de la firme asiatique Chuwi qui se démarque, qui reste à moins de 300 euros.

Il s’agit du Chuwi CoreBox X, un Mini PC avec Windows 10 et processeur Intel Core i7, assez puissant pour le prix qu’il a, qui n’est actuellement que de 295 euros, un plus bas historique à ce jour.

Cet ordinateur miniature est d’un excellent rapport qualité-prix, avec un processeur Intel Core i7, un SSD et Windows 10 comme système d’exploitation préinstallé.

C’est un PC parfaitement adapté pour travailler à la maison et même pour jouer, puisqu’avec son processeur, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD Il a tout ce dont vous avez besoin pour exécuter des jeux comme Fortnite sans trop de tracas et à un prix avantageux..

Taille ultra-compacte et puissance comme peu d’autres

Les mini PC sont généralement des ordinateurs assez basiques, avec des processeurs Intel Celeron N ou Celeron J dans la plupart des cas, ou tout au plus un i5 d’il y a plusieurs générations.

La Chuwi CoreBox X va encore plus loin. Votre Intel Core i7 est de sixième génération, il a donc déjà quelques années, bien qu’il ait plus que suffisamment de puissance pour exécuter des applications au quotidien telles que Chrome, Office, Zoom et certains jeux, comme nous l’avons déjà mentionné.

Bien qu’il ne dispose “que” de 8 Go de RAM, il est extensible jusqu’à 32 Go si vous souhaitez plus de capacité.

Voici quelques-unes des spécifications dont il dispose :

Processeur : Intel Core i7-6560U Carte graphique intégrée : Intel Iris Graphics 540 Mémoire RAM : 8 Go DDR3 (extensible) Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10 Home

Qu’il soit livré avec Windows 10 est toujours un plusSurtout, il est de plus en plus courant que les ordinateurs portables soient livrés sans système d’exploitation, ce qui vous oblige à l’installer vous-même. Dans ce cas, ce n’est pas comme ça et l’ordinateur est complètement prêt à l’utiliser.

