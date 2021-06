Ce Mini PC avec Windows 10 a un prix cassé sur Amazon : il ne coûte que 199 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour tous ceux qui veulent un PC mais qui n’ont pas beaucoup de budget, un Mini PC est une excellente option, d’autant plus qu’il existe des modèles dont le prix est assez avantageux.

Au cours de la dernière année, en raison de la pandémie, la demande d’ordinateurs de toutes sortes a explosé en raison du télétravail. Cela a entraîné l’épuisement du stock de nombreux modèles, un coup dont le marché ne s’est pas encore remis, mais qui a une conséquence positive : il y a des marques et des segments qui se sont développés pour répondre à cette demande.

L’un de ces segments est celui des Mini PC, avec des marques qui ont plusieurs modèles à vendre en Espagne, plus ou moins puissants. Par exemple, l’Asiatique Chuwi, qui possède plusieurs Mini PC sur Amazon, comme la HeroBox, qui ne coûte que 199 euros.

Cet ordinateur miniature est livré avec Windows 10 et SSD préinstallés. De plus, son processeur est un Intel Celeron N4100, assez solvable avec ce système d’exploitation.

Son prix habituel est de 199 euros, déjà très bon marché, mais maintenant il l’est encore plus.. Bien que ses fonctionnalités soient basiques, pour les étudiants et les travailleurs qui ne souhaitent pas exécuter d’applications très lourdes, c’est une bonne alternative aux dépenses doubles ou triples pour un ordinateur de bureau.

Bien sûr, comme son prix est supérieur à 29 euros, la livraison est totalement gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non Amazon Prime, bien que pour les utilisateurs de ce service, la livraison soit sans aucun doute beaucoup plus rapide.

Windows 10 pré-installé, 8 Go de RAM et SSD

Bien qu’il ne dispose pas d’un processeur très puissant, l’Intel Celeron N4100 fait plus que compenser grâce à d’autres fonctionnalités, telles que 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go de capacité.

Les deux composants assurent le bon fonctionnement du système d’exploitation, et c’est normal, même si le processeur est un Intel Celeron d’entrée de gamme. En particulier, le disque SSD améliore toujours les performances en étant beaucoup plus rapide que les disques durs ou les eMMC.

De plus, il est livré avec Windows 10 pré-installé en usine, ce qui est courant même dans les mini PC les moins chers du moment, et est apprécié, car cela vous évite d’avoir à installer le système d’exploitation par vous-même et à partir de rayure.

Bien entendu, le pack ne comprend que l’ordinateur, la Chuwi HeroBox, et non les composants dont vous aurez besoin pour l’utiliser, comme un clavier et une souris ou un moniteur.

